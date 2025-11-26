Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trong ô tô: Camera ghi lại cảnh xe 7 chỗ húc thẳng vào ô tô tải trên quốc lộ 1A

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26/11, tại Km 41, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn và toàn bộ diễn biến đã được camera hành trình của ô tô tải ghi lại được.

Theo nội dung clip thì vào thời điểm trên ô tô 7 chỗ mang BKS 19A-483.xx chở 6 người đi chiều từ xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về phía Hà Nội. Khi chạy tới xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã tông trực diện với xe tải lưu thông theo hướng ngược lại.

Khoảnh khắc xe ô tô 7 chỗ lao thẳng vào xe tải. (Ảnh cắt từ clip)

Pha va chạm rất mạnh đã khiến ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng, 4 người đi trên xe tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn đã khiến quốc lộ 1A rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.

Thông tin trên VietNamNet, ông Lộc Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) cho biết: "Các nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, 2 người bị thương đã được cấp cứu. 4 người tử vong chờ người thân tới làm thủ tục nhận thi thể".

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.