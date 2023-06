Vụ tiếp viên hàng không xách ma tuý: Đã bắt giữ 200 đối tượng liên quan

Trước đó, ngày 16-3, từ chuyến bay VN10 chặng Paris (Pháp) - TP HCM, trong quá trình kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên có chất nghi ma túy và thuốc lắc.

Qua kiểm tra, trong hành lý của 4 tiếp viên có 8.400 g viên nén màu xám và 3.080 gam chất bột màu trắng, tổng cộng 11,48 kg. Sau đó, Công an TP HCM đã trả tự do cho các tiếp viên bị tạm giữ do không đủ căn cứ khởi tố.