Vụ TikToker bức xúc vì bị che mặt, gắn mác “bất chấp làm nội dung lệch lạc”, VTV24 chính thức lên tiếng

TikToker bức xúc vì bị che mặt, sử dụng hình ảnh không xin phép và gán với nội dung không chuẩn mực

Vừa qua, ngày 16/10 một phóng sự phản ánh “Trào lưu ẩm thực: Từ kỳ lạ đến kỳ dị” của Chuyển động 24h đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, phóng sự đề cập đến trào lưu độc lạ đang được giới trẻ hưởng ứng như đi 20km để đến quán xôi của một TikToker nổi tiếng, dậy từ 4h sáng đi cafe,... Tuy nhiên bên cạnh đó, có những trào lưu “đi xa” khi kết hợp những thứ kỳ dị vào một món ăn, đồ uống để tạo ra xu hướng cho giới trẻ đu trend.

Cũng trong phóng sự, BTV nêu ra các món ăn kết hợp kỳ dị đều trở thành chủ đề bàn tán trên MXH nhưng không phải quán nào cũng có thể bán lâu dài. Ngoài ra, việc thử những món đồ ăn này có thể không gây hại ngay tức thì nhưng ảnh hưởng về lâu, về dài chắc chắn có.

Đáng chú ý, đến phần phát biểu của chuyên gia để đưa ý kiến về dinh dưỡng, phóng sự sử dụng hình ảnh của một TikToker có 417.9k người theo dõi - Let Nhân Cook để minh họa. Cụ thể, kênh Let Nhân Cook từng thực hiện clip nấu mì trà sữa trân châu bắp bò. Trong clip của mình, nam TikToker nói rõ vì không thể đi thử ngoài hàng tự nấu để kiểm chứng món ăn này. Quá trình quay, anh chàng cũng sử dụng thực phẩm sạch, đọc rõ các công thức chế biến. Ngoài ra ở cuối clip, chủ kênh Let Nhân Cook cũng nhấn mạnh: “Nói chung là cũng đáng thử để cho biết còn ăn thường xuyên thì chắc là không”.

Hình ảnh trong clip "Kiểm chứng món mì trà sữa trân châu bắp bò" của kênh Let Nhân Cook (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh Chuyển động 24h sử dụng trong phóng sự “Trào lưu ẩm thực: Từ kỳ lạ đến kỳ dị” phát sóng trưa ngày 16/10 (Ảnh chụp màn hình)

Chính vì vậy, khi biết bản thân bị sử dụng hình ảnh để gắn vào phóng sự với nội dung phản ánh những điều không chuẩn mực, nam TikToker có phần bất bình và không đồng tình với cách làm của các BTV.

Trên trang cá nhân của mình, chủ kênh Let Nhân Cook bày tỏ: “Mình bắt đầu công việc sáng tạo nội dung gần 2 năm, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để video hay hơn, mỗi video đều cố gắng chỉn chu từng khung hình, cố gắng mang đến thông tin / kiến thức ẩm thực qua từng video, không ngờ một ngày bị biên tập/biên kịch/content/... nào đó của VTV24 sử dụng hình ảnh theo cách thức này, sử dụng video của mình không xin phép, cắt ghép che mặt mình như tội phạm, gán ghép nội dung không chuẩn mực,...”.

Ngoài ra, anh chàng cũng khẳng định tô mì mình nấu dựa trên công thức nền là nước hầm tonkotsu từ Nhật Bản, chỉ đơn thuần là món mì bắp bò có thêm trân châu không đường chứ không phải là món trà sữa bỏ thêm mì và bắp bò.

“Mình chỉ đơn giản là nấu lại để kiểm chứng, dành cho những ai tò mò về hương vị sẽ có cái nhìn trực quan hơn. Mình xin khẳng định với các bạn xem kênh của mình:Mình không vì view mà bất chấp tạo ra những nội dung lệch là và ảnh hưởng đến người khác”, chủ kênh TikTok Let Nhân Cook viết.

Fanpage Chuyển động 24h chính thức lên tiếng, giải đáp toàn bộ thắc mắc về sự việc

Sau khi nhận nhiều những ý kiến trái chiều, fanpage chính thức của Chuyển động 24h đã chính thức lên tiếng, làm rõ các vấn đề trong phóng sự trên.

Theo đó, admin Fanpage Chuyển động 24h cho biết sau khi đọc nội dung bài viết trên trang của Let Nhân Cook, ekip muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì đã mang lại những cảm xúc tiêu cực không đáng có. Phía ekip cũng cho hay đã liên hệ trực tiếp với nam TikToker để mong được trò chuyện và hai bên hiểu nhau hơn.

Tiếp đến, admin Fanpage có những giải thích chi tiết về những hiểu nhầm, để khán giả cũng có góc nhìn khách quan hơn về sự việc. VTV24 cho biết trước khi sử dụng hình ảnh của Let Nhân Cook, ekip đã xem toàn bộ nội dung và hiểu thông điệp của clip muốn truyền tải. Cảm thấy nội dung của kênh và nội dung phỏng vấn chuyên gia dinh dưỡng trong clip phóng sự có cùng thông điệp nên đã sử dụng hình ảnh của nam TikToker để minh họa.

Nguyên văn bài đăng trên Fanpage Chuyển động 24h:

Xin chào các khán giả của Chuyển động 24h, Có lẽ đã có các khán giả đọc được bài viết trên trang cá nhân của bạn "let Nhân cook" liên quan đến Chuyện nóng với chủ đề: Trào lưu ẩm thực từ kỳ lạ đến kỳ dị, được phát sóng trên Chuyển động 24h vào lúc 11h15 ngày 16/10 vừa qua. Trong sự việc này, chúng mình có đôi điều muốn chia sẻ với Nhân cũng như những bạn khán giả đã đồng hành và theo dõi Chuyển động 24h trong thời gian qua. Thứ nhất, sau khi đọc nội dung bài viết trên trang của Nhân, chúng mình muốn gửi tới bạn một lời xin lỗi chân thành bởi đã mang lại cho bạn những cảm xúc tiêu cực không đáng có. Và hiện đại diện ekip chúng mình cũng đã liên hệ với ekip của Nhân, mong được trò chuyện trực tiếp với Nhân để hai bên hiểu nhau hơn. Thứ hai, có lẽ Nhân đang có chút hiểu nhầm liên quan đến nội dung do bên mình đăng tải. Bởi vậy, chúng mình xin phép được giãi bày một chút để Nhân, cũng như các bạn khán giả có cái nhìn khách quan hơn nhé: 1/ Về việc bạn cảm thấy không vui, cho rằng bên mình "che mặt mình như tội phạm" thì chúng mình xin được lý giải rằng: Việc che mặt được chúng mình sử dụng trong nhiều trường hợp, để tránh cho các nhân vật và người thân, gia đình bị làm phiền khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Đây là việc làm nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, chứ hoàn toàn không mang tính quy chụp ai là tội phạm. Việc này cũng tương đồng với việc bạn che tên BTV trong hình ảnh bạn trích đăng lại. 2/ Việc bạn cho rằng chúng mình có "cắt ghép", "gán ghép nội dung không chuẩn mực" thì mình xin lý giải là ekip có sử dụng 6 cảnh trong clip Nhân đăng tải trên mạng xã hội gồm: Cảnh rải mỳ, rắc trân châu, bê tô mì, hút trân châu, ăn và giơ tay ý là ok. Những hình ảnh này là cắt ngắn các công đoạn của việc nấu và thử món mì, chứ không phải được cắt ghép để mang hàm ý bôi xấu bạn. Và có lẽ chỉ một bức ảnh Nhân đăng kèm dưới status thì mọi người chưa hiểu được hoàn cảnh cụ thể chúng mình sử dụng hình ảnh của Nhân. Trường đoạn chúng mình sử dụng là trong một đoạn phỏng vấn ngắn PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia. Nội dung như sau: "Có thể là hai món ăn cùng là thực phẩm sạch kết hợp với nhau sẽ không gây rối loạn tiêu hoá ngay. Nó có thể dẫn tới thừa cân béo phì, bệnh lý về tim mạch và tiểu đường. Ví dụ một cốc trà sữa và chân trâu đã phải 500-600 kilo Calo rồi thêm bát mỳ 500-600 kilo Calo nữa một lúc các bạn ăn quá nhiều năng lượng, đa phần là chất béo bão hoà mà ăn nhiều chất béo bão hoà dẫn tới rối loạn lipit máu." Nội dung này hoàn toàn mang ý nghĩa khuyến cáo về mặt sức khỏe, chứ không phải là công kích bất kỳ cá nhân nào. Trước khi sử dụng hình ảnh của Nhân, chúng mình cũng đã xem toàn bộ nội dung clip bạn đăng tải, và hiểu thông điệp của clip là đang muốn cho mọi người biết món ăn mới này có mùi vị như thế nào, chứ cũng không khuyến khích mọi người hãy ăn nó một cách thường xuyên. Bởi cảm thấy nội dung của bạn và nội dung phỏng vấn chuyên gia dinh dưỡng có cùng thông điệp nên chúng mình đã sử dụng hình ảnh của bạn để minh họa. 3/ Về việc bạn có thắc mắc rằng bên mình "sử dụng video của mình không xin phép" thì theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 thì các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm: * Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; * Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu; * Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại; Trong trường hợp này, sản phẩm của Nhân đã được công bố, đăng tải công khai trên mạng xã hội, và việc chúng mình sử dụng thỏa mãn 2 ý đầu của Khoản 6, Điều 1. 4/ Về đoạn nội dung bạn thắc mắc "phóng sự giật tít là món trà sữa bỏ thêm mì và bắp bò" thì chúng mình hoàn toàn không hề sử dụng tít nào như thế này. Và chúng mình cũng không hề sử dụng lời bình "bất chấp để tạo nên xu hướng" trong trường đoạn hình ảnh của Nhân. Nếu các bạn khán giả quan tâm có thể xem lại cả trường đoạn có hình Nhân xuất hiện mà chúng mình đăng kèm ở dưới đây. Lời cuối cùng chúng mình muốn nhắn gửi rằng, các bạn khán giả ơi, mong là sau những gì chúng mình chia sẻ thì các bạn đã hiểu thêm về Nhân và Chuyển động 24h nhé. Còn chúng mình luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nếu để xảy ra sai sót trong tác nghiệp.

Hiện tại, sau khi Fanpage Chuyển động 24h lên tiếng, phía Let Nhân Cook vẫn giữ bài đăng trên trang của mình. Song, nam TikToker cho biết sẽ khóa bình luận để mọi việc không đi quá xa và các bài đăng sau sẽ chỉ đăng nội dung tích cực.