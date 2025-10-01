Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng

Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc hôm 29-9 tuyên án tử hình 11 thành viên của gia tộc họ Minh. 5 đồng phạm khác bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong hai năm và 12 người khác nhận án tù từ 5 đến 24 năm.

Gia tộc họ Minh là một trong "tứ đại gia tộc" ở miền Bắc Myanmar, vốn là những tổ chức tội phạm giống mafia bị cáo buộc điều hành hàng trăm khu phức hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, mãi dâm và sản xuất ma túy.

Khu phức hợp trung tâm lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy, Đông Nam Myanmar, nhìn từ biên giới Thái Lan. Ảnh: CNN

Theo đài CNN, gia tộc họ Ming, do Minh Học Xương (Ming Xuechang) đứng đầu, từ lâu đã liên kết với một khu phức hợp khét tiếng có tên là "Ngọa hổ sơn trang" (Crouching Tiger Villa) ở Kokang. Đây là khu vực tự trị giáp biên giới Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết ở thời kỳ đỉnh cao, nhóm này có 10.000 người dưới quyền để thực hiện các vụ lừa đảo và hoạt động tội phạm khác.

Thủ phủ Laukkaing của Kokang là trung tâm của ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỉ USD ở Myanmar. Những người lao động bị bán đến đây sẽ bị buộc lừa đảo người khác bằng các kế hoạch trực tuyến tinh vi.

Tiền từ hoạt động bất hợp pháp đã biến thị trấn biên giới nghèo khó này thành một thành phố sòng bạc hào nhoáng.

Trong khi quân đội Myanmar chậm trễ trong việc đóng cửa các trung tâm lừa đảo và gia đình các nạn nhân khiếu nại trong nhiều năm cùng với nhiều thông tin phản ánh từ truyền thông quốc tế, Trung Quốc đã mở chiến dịch trấn áp vào năm 2023.

Tháng 11 năm đó, chính quyền Trung Quốc ban hành lệnh bắt giữ các thành viên trong gia đình Minh, cáo buộc họ về tội lừa đảo, giết người và buôn người, đồng thời treo thưởng từ 14.000 đến 70.000 USD cho ai bắt giữ họ.

Theo thông báo của tòa án Trung Quốc, các tội ác của gia đình Minh và các nhóm liên minh đã dẫn đến cái chết của 10 người không tuân theo sự quản lý của nhóm này hoặc cố gắng trốn khỏi các khu phức hợp.

Tòa án Trung Quốc cho biết từ năm 2015, gia tộc họ Minh đã sử dụng ảnh hưởng của mình ở khu vực Kokang để phát triển một số khu phức hợp, chiêu mộ "những người hỗ trợ tài chính" và bảo vệ vũ trang để xây dựng một mạng lưới lừa đảo viễn thông, sòng bạc, buôn bán ma túy và mãi dâm có tổ chức.