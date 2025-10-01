Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ hài lòng với mức thuế 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc

01-10-2025 - 15:16 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ hài lòng với việc duy trì mức thuế khoảng 55% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng hy vọng sẽ tạo nên những lĩnh vực thương mại tự do hơn, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa cho biết.

Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York ngày 30/9, ông Greer cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa có kế hoạch giảm thuế, dù sắp đến thời hạn chót (10/11) cho thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Nếu bạn hỏi tổng thống, 'Chúng ta có thỏa thuận với Trung Quốc không?', ông ấy sẽ nói, 'Vâng, đây là thỏa thuận của chúng ta. Tôi đã áp thuế 55%. Đó là thỏa thuận'. Vì vậy, đó là một hiện trạng tốt", ông Greer nói.

Quan chức này cho biết thêm rằng chính quyền muốn mở rộng thương mại với các mặt hàng không nhạy cảm, như nông sản Mỹ và hàng tiêu dùng Trung Quốc.

"Tôi muốn đạt được một vị thế với họ, để chúng ta có thể giao dịch tự do hơn một chút và theo cách minh bạch hơn một chút", ông nói.

Nếu thoả thuận hoãn tăng thuế không được gia hạn, thuế quan sẽ quay trở lại mức khoảng 145% đối với hàng hoá Mỹ và 125% với phía Trung Quốc, khiến thương mại song phương gần như sẽ dừng hẳn.

Ông Greer xác nhận Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã đưa ra nhượng bộ về TikTok khi phái đoàn hai nước gặp nhau tại Madrid vào tháng 9 vừa qua, nhưng phía Mỹ từ chối giảm thuế để đổi lấy quyền kiểm soát ứng dụng này.

Ông cho biết Bắc Kinh giữ lập trường quyết đoán, do nước này vẫn có ảnh hưởng lớn trên thị trường đất hiếm và tinh thần ngoại giao "chiến lang".

"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ họ", ông Greer cho biết. Quan chức này khẳng định, việc trao đổi chặt chẽ giúp hai bên tránh những bất ngờ về chính sách.

Trung Quốc tung thêm đòn chiến lược giữa cơn sốt vàng: Một cổ phiếu nhảy vọt 60%, trở thành đợt IPO lớn thứ 2 thế giới trong năm

Theo Bình Giang

Tiền phong

