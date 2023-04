Vụ truy tố ông Donald Trump: Kịch tính chờ phía trước!

Điều này đã được công bố trong phiên điều trần vào chiều 4-4 (giờ địa phương), khi ông Trump ra trình diện và chính thức bị truy tố tại tòa. Ông Trump bị cáo buộc 34 tội giả mạo sổ sách tại Tập đoàn Trump Organization liên quan việc hoàn trả tiền cho ông Michael D. Cohen, cựu luật sư của ông Trump, vào năm 2017.

Ông Cohen đã khai rằng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông "thay mặt ông Trump" trả cho bà Stormy Daniels, ngôi sao phim người lớn, 130.000 USD để bà im lặng về điều bà tố cáo là mối quan hệ ngoài luồng với ông Trump.



Theo báo The New York Times, nhiều chứng từ liên quan các khoản hoàn tiền cho ông Cohen đã bị "đội lốt" thành phí dịch vụ pháp lý. Với mỗi chứng từ như vậy, đại bồi thẩm đoàn New York đã cáo buộc ông Trump một tội giả mạo sổ sách theo luật của bang này và mỗi cáo buộc có thể dẫn đến án tù tối đa 4 năm.



Như vậy, với câu hỏi ông Trump có bị cáo buộc 34 tội danh khác nhau không, câu trả lời của báo The Washington Post là "không". Bản thân cựu tổng thống Mỹ đã phủ nhận tất cả 34 cáo buộc trong phiên điều trần kéo dài 45 phút hôm 4-4.

Nhân viên báo The New York Times kiểm tra bản in có bài viết về phiên điều trần của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4-4 Ảnh: REUTERS

Trang US News bình luận có lẽ điều bất ngờ nhất trong bản cáo trạng dài 16 trang dành cho ông Trump là nó… chứa quá ít bất ngờ! Hầu hết những thông tin này đã được tiết lộ rộng rãi từ trước.



"Các chuyên gia suy đoán ông Trump sẽ bị buộc tội nói dối về các khoản tiền bịt miệng để gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử tổng thống - một cáo buộc không dễ chứng minh. Nhưng hóa ra cáo trạng lại bao gồm tội danh làm giả sổ sách dẫn đến hành vi phạm tội về thuế cấp bang. Cáo buộc này đơn giản hơn rất nhiều" - bà Rebecca Roiphe, chuyên gia Trường Luật New York và từng là công tố viên cấp bang, nhận định với The New York Times.

Làm giả sổ sách thường chỉ là tội nhỏ ở New York. Muốn nó trở thành trọng tội, các công tố viên phải chứng minh bị cáo có ý định phạm phải, hỗ trợ hoặc che giấu một hành vi phạm tội thứ hai.

Trong cuộc họp báo ngay sau phiên điều trần hôm 4-4, ông Bragg nói rằng hành vi giả mạo sổ sách chỉ là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm che giấu các vi phạm đối với luật bầu cử của New York lẫn luật bầu cử liên bang.



Cụ thể, các công tố viên cho rằng từ năm 2015-2017, ông Trump và các đồng minh đã dùng tiền bưng bít những câu chuyện có thể gây tiêu cực cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Trên thực tế, theo The New York Times, hàng loạt chuyên gia luật bầu cử Mỹ tỏ ra nghi ngờ khả năng ông Bragg có thể chỉ dùng luật về tài chính tranh cử mà "nâng cấp" được hành vi giả mạo sổ sách lên thành trọng tội. Dù vậy, công tố viên Bragg vẫn nhấn mạnh ở giai đoạn này, phía công tố không cần đi sâu vào những hành vi phạm tội khác mà họ tin là ông Trump có ý định phạm phải.

Tuy nhiên, sau cùng ông Bragg cũng phải "lật bài", theo ông Barry Kamins, một thẩm phán về hưu của Tòa án Tối cao New York, bởi đó là yêu cầu tất yếu của giai đoạn tiếp theo của vụ án.