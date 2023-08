Vụ Việt Á: Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu USD qua thư ký riêng

Ngày 18-8, theo nguồn tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 38 bị can liên quan đến vụ Việt Á.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khi còn tại vị. Ảnh: NLĐO

Theo đó, C03 đề nghị truy tố cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tội "Nhận hối lộ". Cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN); cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ KH-CN, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Kết luận điều tra, trong quá trình giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế từ ngày 12-11-2020 đến ngày 6-6-2022, bị can Nguyễn Thanh Long biết kit test xét nghiệm COVID-19 là sản phẩm thuộc Đề tài nghiên cứu do Bộ KH-CN giao Học viện Quân y chủ trì, thuộc sở hữu Nhà nước. Bị can cũng biết Công ty Việt Á không đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành cho kit test xét nghiệm COVID-19 theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế...

Tuy nhiên, theo đề nghị của Phan Quốc Việt, Nguyễn Thanh Long vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn, cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán tạo điều kiện để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời cho kit test xét nghiệm COVID-19 không đúng quy định của pháp luật. Sau đó, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Quyết định đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm kit test xét nghiệm COVID-19 cho Công ty Việt Á.

Bị can Nguyễn Thanh Long là lãnh đạo Bộ Y tế phụ trách lĩnh vực Kế hoạch Tài chính, ký Quyết định giao Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, và Nguyễn Minh Tuấn thực hiện hiệp thương giá kit test xét nghiệm với Công ty Việt Á, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính. Trong quá trình hiệp thương, hồ sơ hiệp thương của Bộ Y tế còn thiếu Bảng chi tiết yếu tố hình thành giá và Công ty Việt Á thiếu các căn cứ tính giá theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

Bị can Nguyễn Nam Liên đã báo cáo Nguyễn Thanh Long và quyết định, thống nhất giá hiệp thương với Công ty Việt Á 470.000 đồng/kit test là không có căn cứ. Do giá hiệp thương không có căn cứ nên sau khi ra Thông báo giá hiệp thương tạm tính, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn, đôn đốc Bộ Y tế kiểm tra giá hiệp thương để xác định giá chính thức làm cơ sở ký hợp đồng, thanh toán nhưng Bộ Y tế không thực hiện mà thanh toán cho Công ty Việt Á thông qua nguồn tài trợ của các Ngân hàng.

Sau đó, Bộ Tài chính đã báo cáo để Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì kiểm tra giá hiệp thương, đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ, đúng quy định của pháp luật nhưng Bộ Y tế không thực hiện ngay.

Khi kiểm tra giá hiệp thương, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Việt Á có sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất, có thành viên Đoàn kiểm tra có ý kiến đề nghị Bộ Y tế thu hồi số đăng ký của Công ty Việt Á nhưng Nguyễn Thanh Long không chỉ đạo kịp thời; đến nay không ra kết luận kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế công bố giá không có căn cứ lên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tạo mặt bằng giá để Công ty Việt Á bán cho các đơn vị, địa phương theo giá kit test xét nghiệm đã được Phan Quốc Việt nâng khống, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân (toàn bộ số tiền hưởng lợi trái phép của Công ty Việt Á).

Quá trình Công ty Việt Á sản xuất, thương mại hoá sản phẩm test xét nghiệm, Nguyễn Thanh Long tiếp tục giới thiệu Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á với lãnh đạo một số địa phương, tạo điều kiện cho Công ty Việt Á tiêu thụ kit test xét nghiệm.

Trong quá trình Công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ kit test xét nghiệm, Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký là Nguyễn Huỳnh, gợi ý, đề nghị và được Phan Quốc Việt đưa tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51,1 tỉ đồng). Trong đó, thông qua Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực với cơ quan điều tra làm rõ bản chất; có thành tích xuất sắc trong công tác.