Vụ xây nhà trên đất người khác: Chủ đất chuẩn bị động thổ, người xây nhầm có động thái gì?

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất của người khác xảy ra tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng gây xôn xao dư luận thời gian qua, trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất bị xây nhầm cho biết, dự kiến ngày 20 tháng 9 âm lịch tới đây, bà sẽ động thổ xây dựng nhà ở tại lô đất cạnh lô đang bị ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm.

Gia đình bà Loan cũng đã thông báo đến chính quyền địa phương để vận động hộ ông Hữu được biết và khẩn trương di dời khỏi lô đất xây nhầm. Chủ hợp pháp của lô đất nói thêm, từ nay đến ngày bà xây nhà, ông Hữu vẫn còn cơ hội nhờ "thần đèn" di dời ngôi nhà để đỡ chi phí xây dựng. Còn nếu sau khi bà xây nhà ở lô đất bên cạnh thì gia đình ông Hữu chỉ còn cách phá nhà để hoàn trả lô đất cho gia đình bà.

Ông Hữu xây nhầm nhà trên lô đất khoanh đỏ, trong khi thực tế đất của ông là lô khoanh vàng. (Ảnh: Người lao động)

Thông tin này tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận và tò mò về động thái của ông Hữu. Cũng theo nguồn tin trên báo Lao Động, trong đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất, ông Hữu cho biết gia đình đang làm thủ tục để di chuyển nhà, trả lại mặt bằng thửa đất cho người đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bà Trần Thị Kim Loan.

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online hồi cuối tháng 9, ông Hữu từng cho biết sẽ thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà xây nhầm về đúng lô đất của mình. "Thần đèn" Hoàng Đình Bách cũng lên tiếng cho hay sẽ hỗ trợ ông Hữu di chuyển nhà mà không tính phí. Tuy nhiên, phí công thợ thì ông Hữu vẫn phải chi trả.

Chỉ còn ít ngày nữa, bà Loan sẽ động thổ xây nhà ở tại lô đất bên cạnh lô bị ông Hữu xây nhầm. (Ảnh: VTC News)

Về diễn biến vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác, vào ngày 21/10/2025, TAND TP Hải Phòng đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép" do ông Đỗ Văn Hữu tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Tiếp đó, ông Đỗ Văn Hữu tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương.

Nguồn cơn từ đâu? Tháng 9/2024, bà Loan mua 2 lô đất ở cạnh nhau ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng với mục đích xây nhà ở. Đến tháng 11/2024, bà phát hiện 1 lô đất đã bị ông Hữu xây nhầm nhà. Gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Bà Loan chia sẻ, sau đó đồng ý bán lại lô đất cho ông Hữu với giá 600 triệu đồng nhưng ông Hữu ép giá xuống còn 550 triệu đồng và nói khi nào bán được lô đất của mình thì mới trả tiền. Do không tìm được tiếng nói chung, bà Loan đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng (hiện ông Hữu đã rút đơn kháng cáo - PV).



