Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ đang kiếm tiền thế nào: Mở 130 quán Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc, tiếp tục bành trướng trên đất Mỹ, phủ sóng G7 từ Amazon đến Taobao.com, Tmall.com

Trong tháng 7, Trung Nguyên Legend khai trương 10 cửa hàng tại Mỹ và Trung Quốc, phản ánh "tham vọng" đưa sản phẩm Việt go global của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ.

Không chỉ tạo độ phủ bằng kênh offline, ông lớn cà phê Việt Nam còn đưa sản phẩm lên kệ gần 100% các chuỗi bán lẻ lớn lớn tại nhiều quốc gia, hay phủ sóng sản phẩm trên nhiều sàn thương mại điện tử từ Amazon đến Taobao.com, Tmall.com.

Mở 130 quán cà phê tại Trung Quốc, "Mỹ tiến" cà phê Việt

Sau gần một năm quán cà phê Trung Nguyên Legend nhượng quyền đầu tiên ra mắt tại Mỹ, Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại thành phố San Jose, bang California vào ngày 18 và 25/7. Đây là quán thứ tư của Trung Nguyên Legend tại Mỹ.

Song song hoạt động mở rộng không gian tại Mỹ, trong tháng 7, Trung Nguyên Legend dự kiến khai trương 8 không gian mới tại 3 thành phố của Trung Quốc. Đại diện Trung Nguyên Legend cho biết, tập đoàn đặt mục tiêu phát triển gần 130 quán tại đất nước tỷ dân trong năm 2024, mở đầu cho kế hoạch dài hạn 1.000 quán tại thị trường này.

Đồng thời, trong tháng 9, Trung Nguyên Legend sẽ nhân rộng mô hình không gian hàng quán tại Australia, Canada, đồng thời, tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng 100 không gian tại Mỹ, cùng các quốc gia tại Đông Nam Á, châu Á, châu Âu...

Khách xếp hàng trải nghiệm cà phê tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend, 909 Story Road, Unit 100, San Jose (Mỹ) trong ngày khai trương 18/7. Ảnh: TNL

Mô hình khởi nghiệp cà phê Trung Nguyên E-Coffee cũng được Trung Nguyên Legend đẩy mạnh tại Việt Nam và phát triển ra thế giới. Hiện nay, gần 800 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee bao phủ khắp Việt Nam, xuất hiện tại Mỹ, Iceland.... Ngoài ra, theo thống kê của tập đoàn này, còn có hơn 1.000 hợp đồng nhượng quyền được ký kết thành công.

Bài viết The Tao of Coffee: From Beans to Beauty (Cà phê đạo: Từ cà phê năng lượng tới giá trị tinh thần) trên CNN đánh giá "đây là mô hình nhượng quyền cà phê truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công cho cộng đồng", "đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của tập đoàn nhằm nâng tầm thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam".

Trước khi mở rộng hàng quán tại các thị trường quốc tế, tập đoàn cà phê này đã đưa hơn 300 sản phẩm được sản xuất từ những hạt cà phê robusta Buôn Ma Thuột đến khoảng 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Doanh số của Trung Nguyên Legend tăng trưởng tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu... Theo con số doanh nghiệp công bố, tổng doanh số xuất khẩu của Trung Nguyên Legend trong năm 2022 là hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.300 tỷ đồng).

Phủ sóng G7 từ Amazon đến Taobao.com, Tmall.com

Tại Mỹ, sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend đã hiện diện tại hệ thống siêu thị Costco, gần 100% siêu thị châu Á và khắp các kênh bán hàng online như Amazon, Walmart, eBay, Say Weee... Doanh nghiệp cũng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hệ thống phân phối, đối tác chiến lược tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, Trung Nguyên Legend đã có 15 nhà nhập khẩu, 300 nhà phân phối thứ cấp, 30.000 điểm bán trên kênh offline và hàng chục nghìn cửa hàng trên kênh online như JD, Amazon, Taobao.com, Tmall.com, Century Mart... Thị trường Trung Quốc có trên 15 triệu người dùng thường xuyên sử dụng cà phê G7.

Theo phim tài liệu The Tao of Coffee phát trên Discovery, thương hiệu G7 được xếp hạng là một trong 5 thương hiệu cà phê hàng đầu tại Trung Quốc, cung ứng 2,5 tỷ gói cà phê mỗi năm cho thị trường này.

Năm ngoái, Trung Nguyên Legend đã mở văn phòng quốc tế thứ 2 của mình, tại Hàn Quốc sau văn phòng đầu tiên đặt tại Trung Quốc. Bên cạnh việc hợp tác các kênh bán hàng trực tuyến như Coupang - nhà bán lẻ trên nền tảng thương mại điện tử Hàn Quốc, hệ thống Lotte Mart, Homeplus, Emart, chuỗi siêu thị Hanaromart..., Trung Nguyên Legend còn phát triển kênh bán hàng tên G7 Coffee tại xứ sở Kim chi.

Các sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend cũng bao phủ gần 100% các chuỗi bán lẻ lớn lớn tại nhiều quốc gia khác như hệ thống Costco, Walmart, Carrefour, Auchan (Nga), Woolworth (Australia), Loblaws (Canada), Lotus (Thái Lan)...

Trung Nguyên được thành lập năm 1996 bởi ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Khi đó, ông Vũ thành lập Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê Việt Nam, với số vốn đầu tiên là chiếc xe đạp cũ với niềm tin xây dựng một Thương hiệu cà phê nổi tiếng, đưa hương vị cà phê Việt Nam lan tỏa khắp thế giới.