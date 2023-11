Blackpink nhận huân chương danh dự từ Hoàng gia Anh: Đội quân nhạc chơi 2 bài K-pop trong lễ đổi gác

Theo CNA, Vua Charles III đã trao tặng Huân chương Đế quốc Anh cho cả 4 thành viên nhóm nhạc nữ K-Pop Blackpink. Sự kiện diễn ra tại Cung điện Buckingham (London) hôm 22/11. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng tham dự sự kiện này.

Cụ thể, 4 thành viên của nhóm nhạc, bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa được Vua Charles III trao tặng Huân chương Thành viên Hội đồng Đế quốc Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE) vì những đóng góp của họ trong việc truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu. MBE là một trong các loại huân chương và danh hiệu được Vua Charles III trao cho các cá nhân có cống hiến ở nhiều lĩnh vực.

Blackpink ra mắt vào tháng 8/2016 và là một trong những nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng nhất hiện nay. Nhóm cũng đã gây ấn tượng vào tháng 7 vừa qua khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất nước Anh - BST Hyde Park 2023, được tổ chức tại Công viên Hoàng gia, London.

Để chào đón các vị khách tới từ Hàn Quốc, đội quân nhạc Hoàng gia chơi 2 bài K-pop trong lễ đổi gác.

