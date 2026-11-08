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Vừa có người trúng xổ số độc đắc hơn 21.700 tỷ đồng

| | Tài chính quốc tế

Theo thông tin từ ban tổ chức giải xổ số Powerball, tấm vé số được bán tại bang New Jersey (Mỹ), dãy số trúng thưởng trong kỳ quay tối thứ Tư (ngày 4/11) gồm 15, 34, 41, 53, 56 và số Powerball màu đỏ là 21.

Theo CBS News, một tấm vé số được bán tại bang New Jersey (Mỹ) đã trúng giải độc đắc có giá trị trước thuế lên đến 847 triệu USD, lớn thứ 9 lịch sử xổ số Powerball. Đây cũng là giải thưởng lớn thứ hai trong năm 2026.

Theo thông tin từ ban tổ chức giải xổ số Powerball, dãy số trúng thưởng trong kỳ quay tối thứ Tư (4/11) gồm 15, 34, 41, 53, 56 và số Powerball màu đỏ là 21. Kết quả này chấm dứt chuỗi 35 kỳ quay liên tiếp không có người trúng giải cao nhất.

Người sở hữu tấm vé may mắn hiện có 2 lựa chọn nhận thưởng. Một là nhận toàn bộ giải thưởng ước tính 847 triệu USD (khoảng 21.700 tỷ đồng) theo hình thức trả dần hoặc nhận một lần khoản tiền mặt trị giá 363,1 triệu USD (khoảng 9.325 tỷ đồng). Dù lựa chọn phương án nào, người trúng giải cũng sẽ phải trích một phần đáng kể tiền thưởng để nộp thuế.

Vừa có người trúng xổ số độc đắc hơn 21.700 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Patrick T. Fallon/ Getty Images)

Danh tính người trúng và địa điểm bán vé cụ thể chưa được tiết lộ. Luật pháp bang New Jersey cho phép người trúng số giữ kín danh tính.

Theo đại diện Powerball, chiến thắng lần này diễn ra chưa đầy 3 tháng sau khi một tấm vé tại bang Illinois trúng giải độc đắc 1,04 tỷ USD vào tháng 8/2026.

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Stephen Durrell, Chủ tịch Nhóm Sản phẩm Powerball kiêm giám đốc điều hành Xổ số bang Kansas, cho biết: "Hai lần trúng giải độc đắc liên tiếp với những giải thưởng lớn như vậy là minh chứng cho sự hấp dẫn mà Powerball mang lại. Một lần nữa chúc mừng người may mắn sở hữu tấm vé số."

Người chơi Powerball được khuyến cáo kiểm tra vé số cẩn thận vì hơn 1 triệu vé đã trúng giải tiền mặt trong kỳ quay số hôm thứ Tư.

Sau khi tìm được người trúng giải, giá trị giải độc đắc Powerball sẽ được đưa trở lại mức khởi điểm 20 triệu USD trong kỳ quay tiếp theo vào ngày 7/11.

Minh Hoa (t/h)

Theo Minh Hoa/Th

Người đưa tin

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