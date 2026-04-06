Vừa khởi công, dự án 3.300 tỷ của Shark Lê Hùng Anh đón “ông lớn” rót 500 triệu USD làm siêu trung tâm dữ liệu AI

Vị trí triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình do CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh (còn được biết đến là Shark Lê Hùng Anh) sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch.

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn hai xã Thăng Điền và Thăng Trường.

Dự án được thực hiện theo các phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 với diện tích 35,4 ha đã được UBND TP Đà Nẵng cho thuê đất và cấp phép xây dựng.

Theo chủ đầu tư, hiện doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng phân kỳ 1, phấn đấu hoàn thành hạ tầng trước tháng 7 năm nay, tạo điều kiện khởi công nhà máy đầu tiên.

Đáng chú ý, đến nay, dự án đã thu hút sự quan tâm của hai nhà đầu tư thứ cấp. Cụ thể, PacinfraX dự kiến đầu tư trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, hướng tới xuất khẩu năng lực tính toán, với tổng vốn khoảng 500 triệu USD trong 5 năm tới trên diện tích khoảng 5 ha.

Bên cạnh đó, Công ty VoltoraX Technology đăng ký đầu tư nhà máy lắp ráp, sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với vốn dự kiến 40 triệu USD.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cùng với các khu công nghiệp đang và sẽ triển khai trên địa bàn, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Được biết, BIN Corporation là tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại TP HCM. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, bất động sản và công nghệ. Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Ông được biết đến rộng rãi khi là một trong những “Shark” của chương trình Shark Tank Việt Nam.



