Vừa lên thành phố, đất nền Bến Cát (Bình Dương) diễn biến ra sao?

Tuy vậy, tại Bình Dương nhu cầu tìm mua đất nền và các loại hình khác đều giảm so với tháng trước.

Cụ thể, mức giảm khoảng 4% ở các phân khúc so với tháng trước. Trong đó, đất nền dự án và chung cư ghi nhận giảm mạnh nhất.

Chung cư Bình Dương có lượt tìm kiếm giảm hơn 10% so với tháng trước, tiếp theo là đất nền dự án với 8% và đất nền tự do giảm 6%. Những loại hình còn lại như nhà mặt phố, nhà riêng cũng giảm 2-3% nhu cầu tìm mua trong tháng 4.

Với mảng bất động sản cho thuê, ngoài căn hộ có nhu cầu tìm thuê tăng 1%, những loại hình cho thuê còn lại đều có sụt giảm sức cầu so với tháng trước. Theo đó, lượt tìm mua nhà phố Bình Dương giảm 9%, nhà trọ giảm 3%, kho xưởng giảm 2%.

Ngay cả thị trường bất động sản Bến Cát, nơi vừa chính thức lên thành phố trong đầu tháng 5/2024 cũng không ghi nhận sự biến động tích cực nào từ nhu cầu tìm kiếm nhà đất.

Ngày 1/5/2024, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) chính thức lên thành phố theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Bến Cát sẽ là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương và thành phố thứ 5 của địa phương này sau Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên.

Sau khi thành lập, TP Bến Cát có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Thành phố Bến Cát được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Bến Cát có vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, liền kề thành phố mới Bình Dương, kết nối dễ dàng đến trung tâm Tp.HCM chỉ khoảng 50km và cách thành phố loại I – Thủ Dầu Một khoảng 20km.

Tp.Bến Cát có địa giới giáp huyện Bàu Bàng về phía Bắc, giáp huyện Dầu Tiếng về phía Tây, giáp huyện Tân Uyên và Phú Giáo về phía Đông, giáp Tp.Thủ Dầu Một và huyện Củ Chi (Tp.HCM) về phía Nam.

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, so với tháng 3, lượt tìm mua nhà đất Bến Cát giảm đến 9%, huyện Bàu Bàng và Phú Giáo cũng là hai khu vực có nhu cầu tìm mua bất động sản giảm sâu lần lượt 12% và 16% so với tháng 3.

Cùng với đó, nhà đất Tân Uyên và Phú Giáo cũng giảm nhẹ 2-3% lượt tìm mua trong tháng 4. Mức giảm sâu nhất ghi nhận ở loại hình đất nền và đất nền dự án. Trong khi đó, nhà riêng và kho xưởng có nhu cầu tìm thuê tăng nhẹ so với tháng trước.

Trong quý 2/2024, nhà đất Bình Dương dự kiến sẽ có thêm ít nhất 10 dự án căn hộ, đất nền và nhà liền thổ mở bán, phần lớn vẫn là giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu. Nguồn cung mới chưa thực sự xuất hiện trở lại nên yếu tố cạnh tranh vẫn thấp, giao dịch nhà đất Bình Dương dự kiến khó bùng nổ trong tháng tới.

Vào tháng 2/2024, tại phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương xem xét hàng loạt các vướng mắc của doanh nghiệp và các dự án bất động sản liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, phương thức đấu giá đất, đấu thầu dự án, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa đối với doanh nghiệp Nhà nước, thuê đất công, chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất một lần...

Qua ý kiến của các doanh nghiệp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đối với những kiến nghị vẫn còn vướng mắc, chưa thể giải quyết, yêu cầu các sở ngành cần phân chia ra thành từng nhóm vấn đề cụ thể để dễ dàng giải quyết, có lợi cho doanh nghiệp trên tinh thần chấp hành các quy định pháp luật.