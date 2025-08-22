Vừa nhận thông báo chuyển khoản thành công 410 triệu đồng, nam sinh 2007 ở Hà Nội xác nhận rồi báo công an

Ảnh minh họa

Công an TP Hà Nội đang điều tra một trường hợp nam thanh niên bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh lực lượng Công an.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để gọi điện đe dọa, lừa đảo. Nếu như trước đây, các đối tượng thường nhắm tới người cao tuổi, thì hiện nay chúng chuyển hướng sang cả những người trẻ tuổi. Nhiều thanh niên do chủ quan, thiếu cập nhật thông tin cảnh báo đã trở thành nạn nhân, mất số tiền lớn.

Ngày 09/8/2025, anh Đ (SN 2007) có nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh có liên quan đến một vụ rửa tiền, đánh cắp thông tin. Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Do lo sợ, anh H đã chuyển 410 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, anh H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.