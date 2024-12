Vừa ra quân, Công an Cao Bằng liên tiếp phát hiện các vụ đánh bạc qua mạng

9h ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại tổ 5, phường Sông Hiến, phát hiện P.V.Q (sinh năm 1972, thường trú tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) có nghi vấn thực hiện hành vi đánh bạc trên điện thoại di động. Qua làm việc, Quân khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập trang web “FUN88” để cá cược bóng đá từ ngày 09/11/2024 đến ngày 13/12/2024 với tổng số tiền đánh bạc trên 200 triệu đồng. Tang vật gồm 1 điện thoại và các tài liệu liên quan đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Một đối tượng đánh bạc qua mạng internet bị lực lượng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện.

Ngay sau đó, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát hiện L.V.C (sinh năm 1995, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện đánh bạc trên điện thoại qua ứng dụng “SUNWIN”. Đối tượng C khai nhận đã tham gia cá cược trực tuyến từ tháng 3/2024 đến nay với tổng số tiền cá cược trên 138 triệu đồng. Hành vi của C đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng ngày 15/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện M.V.V (sinh năm 1985, trú tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) sử dụng điện thoại cá nhân để đánh bạc qua trang web “HI88”. Qua đấu tranh khai thác, V khai nhận đã tham gia đánh bạc với hơn 900 phiên đặt cược, tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Các vụ việc này đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đây là những chiến công đầu tiên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025 của lực lượng Công an Cao Bằng.