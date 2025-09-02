Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa ra tù, thanh niên lại sa lưới vì làm giả căn cước lừa ngân hàng chiếm đoạt tiền

02-09-2025 - 15:09 PM | Smart Money

Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra đường dây lừa đảo vay ngân hàng bằng căn cước công dân giả, số tiền chiếm đoạt gần 90 triệu đồng.

Nguyễn Minh Thái đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Minh Thái (SN 2003, ngụ phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định người có liên quan là Dương Công Thuận (SN 1974, ngụ phường Vĩnh Hội) nên đã phát thông báo truy tìm.

Theo hồ sơ, tháng 10/2023, vừa chấp hành xong án tù, Thái quen biết và được Thuận gợi ý làm giả căn cước công dân (CCCD) mang thông tin người khác để vay ngân hàng. Thuận đưa cho Thái một CCCD tên Nguyễn Hữu Tiến (SN 2000, quê Tiền Giang), nhưng hình ảnh trên thẻ lại là Thái.

Nhóm này sau đó liên hệ với Lợi Gia P. (SN 1997), Nguyễn Đăng Hoàng P. (SN 1999) cùng một số người quen để hoàn tất hồ sơ vay tín chấp tại một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh.

Ngày 2/10/2023, hồ sơ vay mang tên Nguyễn Hữu Tiến được duyệt, số tiền 89 triệu đồng giải ngân vào tài khoản mở bằng CCCD giả. Sau khi trừ các khoản phí, bảo hiểm và tiền góp trước 4 tháng, nhóm chia nhau số tiền còn lại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết số tiền đã tiêu xài cá nhân. Các nghi can khác khai nhận vai trò môi giới, hỗ trợ làm thủ tục vay hoặc cho mượn tài khoản nhận tiền.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cho thấy có sự tham gia của nhiều nhân viên ngân hàng trong việc bổ sung hồ sơ vay, nên Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xác định hành vi của Nguyễn Minh Thái có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an căn cước công dân đã khởi tố, bắt giam và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Dương Công Thuận ra trình diện để được xem xét khoan hồng. Ai biết hoặc phát hiện nơi ở của Thuận, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành) hoặc đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – SĐT: 0938.987.966 để tiếp nhận, xử lý.

Theo An Thịnh

VTV.vn

