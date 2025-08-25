Vừa rời showroom 7 phút, đâm trúng Maserati: Người đàn ông gánh hóa đơn 366 triệu đồng vì công ty bảo hiểm đưa ra lý do bất ngờ

Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc khiến dư luận xôn xao. Chỉ vài phút sau khi mua xe cũ và hoàn tất thủ tục mua bảo hiểm, một người đàn ông họ Ma đã lái chiếc xe mới ra đường rồi đâm thẳng vào đuôi một chiếc SUV Maserati trị giá hơn 1,1 triệu tệ (khoảng 153.000 USD - hơn 4 tỷ đồng).

Tai nạn không gây thương vong nhưng kéo theo hóa đơn sửa chữa lên tới hơn 100.000 tệ (khoảng 14.000 USD - kkhoag 366 triệu đồng). Điều khiến vụ việc trở nên trớ trêu là gói bảo hiểm thương mại mà anh Ma mua ngay trong ngày hôm đó vẫn chưa kịp có hiệu lực.

Theo Đài truyền hình Chiết Giang, anh Ma vừa vay 115.000 tệ (16.000 USD) để mua chiếc xe cũ từ một showroom địa phương vào ngày 4/8. Cẩn trọng, anh lập tức bỏ thêm 3.995 tệ (560 USD) để mua bảo hiểm thương mại cho xe ngay trong ngày nhận. Thế nhưng, hợp đồng bảo hiểm này quy định hiệu lực bắt đầu sau 7 phút kể từ thời điểm thanh toán.

Và thật nghiệt ngã, chỉ vài phút sau khi lái xe ra khỏi showroom, anh đã va chạm với chiếc Maserati sang trọng. Khi thông báo sự việc, công ty bảo hiểm lập tức từ chối chi trả vì thời điểm tai nạn xảy ra nằm ngoài hiệu lực bảo hiểm.

Cảnh sát giao thông xác định lỗi hoàn toàn thuộc về anh Ma. Hậu quả là ngoài việc phải tự chịu chi phí sửa chữa cho chiếc xe mình vừa mua, anh còn phải chi trả toàn bộ chi phí khắc phục cho chiếc Maserati trị giá 1,1 triệu tệ. Tổng chi phí dự kiến vượt quá 100.000 tệ, một con số khổng lồ so với khoản nợ vay mua xe 115.000 tệ mà anh vừa gánh trên vai.

Câu chuyện ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng vừa cảm thông vừa mỉa mai tình huống oái oăm này. Có người viết: “Tiền mua bảo hiểm thì đúng, nhưng giờ hiệu lực thì sai”, người khác bình luận: “7 phút có thể biến bảo hiểm thành trò đùa, và biến một tai nạn nhỏ thành thảm họa tài chính”. Nhiều ý kiến cho rằng lẽ ra anh Ma nên để xe ở showroom cho tới khi hợp đồng có hiệu lực thay vì nóng lòng lái xe ra đường.

Các chuyên gia bảo hiểm cũng đưa ra cảnh báo từ vụ việc: người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý đến thời điểm bắt đầu hiệu lực trong hợp đồng bảo hiểm, bởi không ít gói bảo hiểm quy định rõ ràng về độ trễ vài phút đến vài giờ sau khi ký kết. Việc chủ quan tin rằng “mua xong là được bảo vệ ngay” có thể khiến người tham gia bảo hiểm rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi gặp sự cố bất ngờ.

Đối với anh Ma, giấc mơ sở hữu một chiếc xe hơi tưởng như mở ra cuộc sống thuận tiện hơn đã nhanh chóng biến thành gánh nặng khổng lồ. Không chỉ phải trả khoản vay mua xe, anh còn đối diện với hóa đơn sửa chữa hàng trăm triệu đồng. Vụ việc là lời nhắc nhở chua chát rằng đôi khi chỉ vài phút sơ suất trong khâu chuẩn bị giấy tờ có thể khiến cả một gia đình lao đao về tài chính.

Tai nạn “mua xe xong đâm Maserati” ở Chiết Giang không chỉ là câu chuyện hy hữu mà còn là bài học đắt giá về sự cẩn trọng. Bảo hiểm vốn sinh ra để giảm rủi ro, nhưng nếu người mua không đọc kỹ điều khoản và không tính toán thời điểm hiệu lực, thì chính sự chủ quan ấy có thể khiến họ trở thành nạn nhân trong những tình huống bất ngờ nhất.

