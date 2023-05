Vừa tái khởi động dự án NovaWorld Phan Thiết, Novaland đã thế chấp thêm một phần tại dự án này cho lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (NVL) vừa thông qua Nghị quyết về việc thế chấp bổ sung tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba để đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu NVLB2123012.

Bên bảo đảm là công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận (Delta – Valley), tài sản bảo đảm là động sản và quyền tài sản phát sinh từ phân khu C thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết.

Trong đó, “Dự án NovaWorld Phan Thiết" có nghĩa là dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương do Delta – Valley là chủ đầu tư theo Quyết định chủ trương Nầu tư số 934/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp ngày 16/04/2019 cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, nằm trên khu đất có diện tích khoảng 986,33 ha, căn cứ theo Quyết định số 8441/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Phân Khu C có nghĩa là phân khu nằm trên các lô đất có ký hiệu K8-1, K5-1, K5 CX1, K6-1, K6-CX1, K6-2, K6-CX2, K7-1, K7-CX1 trên bản và Quyết Định 1/500 (riêng khu dắt K7-CX1 chỉ bao gồm các sản phẩm bất động sản diện tích khoảng 1.039 m2 và tiếp giáp đường D5-22 trên bản văn định kèm Quyết Định 1/500), nhưng không bao gồm: (i) các sản phẩm bất động sản thuộc Phân Khu C tiếp giáp đường D3-Z2-K6 trên bản vẽ định kèm Quyết Định 1/500 và (ii) các sản phẩm bất động sản thuộc Phân Khu C mà các đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn và/hoặc mỏi giới ký kết với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận đã giới thiệu, tư vắn, thỏa thuận, hoặc thực hiện bất kỳ hình thúc nào khác tương tự cho các bên thứ ba trước ngày của Nghị Quyết này (Phần Loại Trừ) với điều kiện tổng số lượng sản phẩm bất động sản của Phần Loại Trừ không vượt quá 48 sản phẩm và diện tích khuôn viên đất của các sản phẩm bắt động sản thuộc Phần Loại Trừ không vượt quá 13.600 m2.

Trước đó, hồi tháng 11/2022, NVL đã dùng A và B thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết để thế chấp bổ sung tài sản cho lô trái phiếu này.

Phân khu A có tổng diện tích 206.400m2 nằm trên các lô đất có ký hiệu Z2-58-C, Z2-12, Z2-58-D, và Z2-11-B trên bản vẽ quy hoạch chi tiết Tổ hợp Khu du lịch thung lũng Đại Dương, cùng các sửa đổi, bổ sung từng thời điểm, nhưng không bao gồm các sản phẩm bất động sản thuộc Phân khu A mà các đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn và/hoặc môi giới ký với Delta – Valley đã giới thiệu, tư vấn, thỏa thuận, hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào khác tương tự cho các bên thứ ba trước ngày 25/11/2022 (phần loại trừ) với điều kiện tổng số lượng sản phẩm bất động sản của Phần Loại Trừ không vượt quá 166 sản phẩm và diện tích khuôn viên đất của các sản phẩm bất động sản thuộc Phần Loại Trừ không vượt quá 23.240m2.

Còn phân khu B có diện tích 70.296,77m2 nằm trên các lô đất có ký hiệu K6-6, K6-8 và TMDV trên bản vẽ quy hoạch chi tiết (Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 4).

Theo công bố thông tin về tình hình sử dụng trái phiếu ngày 24/6/2022, lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, tổng khối lượng trái phiếu là 13 triệu trái phiếu. Mục đích sử dụng vốn là để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô hoạt động của tổ chức phát hành.

Hôm 19/5, Novaland (NVL) chính thức tái khởi động dự án NovaWorld Phan Thiết. Trước đó hôm 12/5, Tập đoàn cũng vừa khởi động lại NovaWorld Hồ Tràm. Gần đây nhất, Novaland cùng nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons tiếp tục hợp tác để triển khai hoàn thiện dự án Khu dân cư phức hợp Victoria Village tại đường Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.