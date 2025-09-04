Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Vua thời trang" Giorgio Armani qua đời tuổi 91

04-09-2025 - 23:24 PM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn Armani đã ra thông cáo, báo tin buồn rằng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Ý Giorgio Armani đã qua đời vào ngày 4-9 (giờ địa phương).

Giorgio Armani ra đi, làng thời trang thế giới mất một huyền thoại 

Làng thời trang thế giới đã mất đi một "gã khổng lồ", "vua thời trang" đáng ngưỡng mộ. "Với nỗi buồn vô hạn, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của người sáng lập, nguồn động lực, người truyền cảm hứng Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Là người không biết mệt mỏi đến tận cùng, ông đã làm việc đến những ngày cuối đời, cống hiến hết mình cho tập đoàn, cho các bộ sưu tập và nhiều dự án đang và sẽ thực hiện" – thông cáo có đoạn viết.

"Vua thời trang" Giorgio Armani qua đời tuổi 91- Ảnh 1.

Giorgio Armani qua đời, hưởng thọ 91 tuổi

Gia đình và nhân viên của Giorgio Armani nhận định sự ra đi của ông là một "khoảng trống vô tận". Nhưng trong nỗi đau buồn, trong họ vẫn ẩn chứa một cam kết kiên định với những đường lối, tinh thần mà nhà sáng lập đã đề ra.

"Chúng tôi, những nhân viên và thành viên gia đình luôn sát cánh cùng ông, cam kết bảo vệ những gì ông đã xây dựng và đưa tập đoàn tiến lên trong ký ức của ông, với sự tôn trọng, trách nhiệm và tình yêu thương" – thông cáo tiếp tục.

Giorgio Armani từng bước xây dựng đế chế đồ sộ

Giorgio Armani sinh năm 1934 tại thành phố Piacenza nước Ý, trong gia đình có 3 người con. Ông từng được học về y dược nhưng sau đó từ bỏ nghề này để chuyển sang nhiếp ảnh, trước khi đi nghĩa vụ quân sự năm 1957.

"Vua thời trang" Giorgio Armani qua đời tuổi 91- Ảnh 2.

Ông để lại nhiều thương tiếc

Sau đó, ông làm việc tại một cửa hiệu tổng hợp La Rinascente với công việc bày biện tủ kính. Từ 1961 - 1970, ông trở thành nhà thiết kế thời trang cho hãng thời trang Nino Cerruti. Sau đó, ông rời hãng này để làm tự do sau một thời gian.

Năm 1974, cùng người yêu và đồng nghiệp Sergio Galeotti, ông thành lập hãng Giorgio Armani S.p.A. với nhãn hiệu thời trang nam. Đồng thời, ông giới thiệu một dòng sản phẩm thời trang nam năm 1975. Sau đó, chị ông là Rosanna Armani cũng gia nhập công ty.

Giorgio Armani với tầm nhìn xa đã đưa hãng thời trang xâm nhập vào thị trường nhiều nước lớn từ rất sớm, tạo dựng danh tiếng toàn cầu. Ngoài thời trang cho nam và nữ, tập đoàn còn kinh doanh mảng phụ kiện, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm…

Ngoài thời trang, tỉ phú này còn có niềm đam mê với thể thao. Ông là Chủ tịch đội bóng rổ Olimpia Milano, người hâm mộ của Inter Milan.

Theo Minh Khuê

Người Lao Động

