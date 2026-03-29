Vừa từ quê lên TP.HCM xin việc, nam công nhân bị nhóm người đâm chết trên đường

Theo Minh Tuệ | 29-03-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Trên đường đi làm về, nam công nhân bị nhóm người chặn đường, hành hung. Hậu quả, anh H.C.N. bị đâm tử vong.

Ngày 28/3, Công an phường Thới Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM điều tra vụ nam công nhân bị nhóm người đâm chết trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 27/3, anh H.C.N. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) tan ca làm và chạy xe máy điện trên đường N6 (phường Thới Hòa) để về nhà trọ. Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị nhóm người chặn đường, hành hung.

Hiện trường vụ việc

Cùng lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy phía sau lên phát hiện cháu bị đánh nên can ngăn. Trong lúc giằng co, anh N. bị nhóm dùng hung khí đâm tử vong. Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để truy xét các đối tượng. Qua truy xét, công an đã bắt được một số đối tượng và đang làm rõ động cơ gây án.

Được biết, anh N. có gia cảnh khó khăn và vừa từ quê lên TP.HCM xin việc làm công nhân được khoảng một tuần. Hiện công an đang làm rõ vụ án.

