Vừa về hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, một công ty chứng khoán bị đình chỉ hoạt động giao dịch trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố nhận được Quyết định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) về việc đình chỉ hoạt động thanh toán và giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán HD bị đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ, nguyên nhân do trong tháng 04/2026 công ty có 24 giao dịch trái phiếu riêng lẻ bị loại bỏ không thanh toán. Thời gian đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ: từ ngày 28/05/2026 đến ngày 03/06/2026.

Ở diễn biến liên quan, mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank – mã HDB) vừa công bố đã hoàn tất giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán HD lên 90%. Theo đó, HDS trở thành công ty con của HDBank và báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý 2/2026.

Trước đó, HDS đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, CTCK này đã nâng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng. Cổ đông tổ chức duy nhất của HDSchính là HDBank sở hữu 90% vốn điều lệ, tương đương góp hơn 9.860 tỷ đồng. Số cổ phần còn lại đều thuộc về các cổ đông nắm dưới 5% vốn.

Về tình hình kinh doanh, măm 2026, HDS lên phương án kinh doanh với tổng doanh thu 4.747 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu gấp 2,2 lần và lợi nhuận gấp gần 2,6 lần thực hiện năm 2025.

Riêng trong quý 1/2026, HDS ghi nhận lãi sau thuế gần 284 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng mạnh từ hoạt động bán tài sản tài chính FVTPL kéo lợi nhuận tăng mạnh. Trong quý, doanh thu hoạt động tăng 90%, đạt gần 461 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi từ tài sản tài chính FVTPL, ở mức gần 360 tỷ đồng.