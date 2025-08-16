Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

16-08-2025 - 10:35 AM | Sống

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Dự báo vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16-8), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông lúc 1 giờ có vị trí ở vào khoảng 13,5-14,5 độ vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ kinh Đông.

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới- Ảnh 1.

Cảnh báo vùng áp thấp có gió giật tới cấp 8-9, biển động rất mạnh

Trước tác động của vùng áp thấp, đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 16-8, vùng biển ảnh hưởng từ Khánh Hoà đến TP HCM khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m; Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2 - 3,5 m; Khu vực giữa Biển đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5 m

"Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày!

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo từ ngày và đêm 16-8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 300 mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. 

Từ ngày 17-8 đến đêm ngày 18-8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến từ 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh

Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh Nổi bật

Ông bà dặn con cháu: Trong nhà có 9 cây như vòi rồng phun lộc, may mắn tiền tài tràn về không kịp hốt

Ông bà dặn con cháu: Trong nhà có 9 cây như vòi rồng phun lộc, may mắn tiền tài tràn về không kịp hốt Nổi bật

Con phố "hot nhất Hà Nội" tràn ngập sắc đỏ: Không khí 2/9 lan toả mạnh mẽ, thu hút đông đảo người đến check-in

Con phố "hot nhất Hà Nội" tràn ngập sắc đỏ: Không khí 2/9 lan toả mạnh mẽ, thu hút đông đảo người đến check-in

10:30 , 16/08/2025
NÓNG: Lịch công bố điểm chuẩn của 30 trường đại học cả nước

NÓNG: Lịch công bố điểm chuẩn của 30 trường đại học cả nước

10:22 , 16/08/2025
7 tác dụng bất ngờ của nước chanh ấm uống vào buổi sáng

7 tác dụng bất ngờ của nước chanh ấm uống vào buổi sáng

09:55 , 16/08/2025
Nam sinh thi ĐH đạt điểm cao chót vót, tìm việc làm thêm online để hỗ trợ gia đình: Chưa kịp nhận giấy báo trúng tuyển đã bị cảnh sát triệu tập

Nam sinh thi ĐH đạt điểm cao chót vót, tìm việc làm thêm online để hỗ trợ gia đình: Chưa kịp nhận giấy báo trúng tuyển đã bị cảnh sát triệu tập

09:46 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên