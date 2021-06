Vùng đất băng giá Siberia giờ đây đang nóng chưa từng có, nhiệt độ mặt đất lên tới 48 độ C

Trong khi nhiều thành phố ở bờ tây nước Mỹ như Phoenix và Salt Lake hứng chịu thời tiết nóng kéo dài trong tuần qua, điều tương tự cũng xảy ra ở vòng Bắc cực – thuộc vĩ tuyến 66° 33′ 39″ ở phía bắc đường xích đạo. (Về phạm vi địa lý, Bắc Cực được xác định là vùng nằm ở bên trong của vòng Bắc cực).

Theo đó, mức nhiệt 48 độ C đã được các nhà khoa học ghi nhận ở thị trấn Verkhojansk thuộc Cộng hòa Yakutia, phía đông Siberia, theo dữ liệu từ vệ tinh Copernicus Sentinel của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.

Nhiệt độ mặt đất trên khắp Siberia đã đạt mức cao kỷ lục trong đợt nắng nóng của khu vực.

Tại một số khu vực khác trong Vòng Bắc cực, nhiệt độ mặt đất đo được là 43 độ C (ở Govorovo) và 37 độ C (ở Saskylah), cao nhất từ năm 1936. Cần lưu ý, đây là nhiệt độ ở mặt đất, không phải nhiệt độ không khí. Nhiệt độ không khí ở Verkhojansk là 30 độ C – vẫn nóng một cách bất thường với một khu vực nằm gần Bắc Cực.

Theo các nhà khoa học, nhiệt độ mặt đất cao đến vậy mang đến rất nhiều tác động tới môi trường ở Vòng Bắc Cực. Cụ thể, nhiệt độ cao ảnh hưởng tới lớp đất đóng băng vĩnh cửu, vốn đang ‘giam giữ’ rất nhiều khí nhà kính. Khi băng vĩnh cửu tan chảy, lớp đất này giải phóng khí methane vào khí quyển.

Ngoài tác động xấu khi lượng khí nhà kính trong khí quyển tăng lên, hiện tượng băng vĩnh cửu tan chảy còn gây bất ổn cho nền đất ở Siberia, vô hình trung khiến các nền móng công trình bị lung lay hoặc sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, băng vĩnh cửu khi tan chảy cũng để lộ ra nhiều xác động vật từng sống cách đây hàng chục nghìn năm, vốn được bảo quản một cách nguyên vẹn.

Khu vực từng trải qua đợt sóng nhiệt dẫn tới nhiệt độ đạt mốc 38 độ C cách đây một năm. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đang theo dõi sự gia tăng nhiệt độ trên khắp Trái Đất. Theo tổ chức này, thay đổi mạnh nhất nằm ở Bắc Cực, nơi ấm lên với tốc độ nhanh hơn gấp đôi mức trung bình của thế giới.

Cách đây một năm, khu vực này cũng từng phải hứng chịu một đợt nắng nóng dẫn đến nhiệt độ không khí ở Siberia lên tới 38 độ C – cao kỷ lục, nóng nhất từng được ghi nhận tại đây. Ở khu vực Tây Siberia, nhiệt độ tại đây cùng từng đạt mốc 32 độ C. Điều này cho thấy khí hậu toàn cầu đang thực sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Vào đầu năm nay, các nhà khoa học cũng phát hiện hàng trăm tỉ tấn carbon hữu cơ và khí metan ẩn sâu bên trong lớp băng vĩnh cữu ở Bắc Băng Dương có nguy cơ thoát ra bên ngoài, đe dọa nghiêm trọng khí hậu Trái Đất.

Tham khảo Gizmodo