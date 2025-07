Người dân cần lưu ý: Công an xã có thể gõ cửa kiểm tra cư trú không báo trước từ tháng 7/2025

Ngày 01/7/2025, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 53/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 66/2023/TT-BCA; Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 66/2023/TT-BCA; Thông tư 17/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Ảnh minh hoạ

Từ 01/7/2025, Công an xã có nhiệm vụ đột xuất kiểm tra cư trú nhà người dân trên địa bàn

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư 53/2025/TT-BCA sửa đổi Điều 24 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về trách nhiệm của Công an xã như sau:

- Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Điều 33 Luật Cư trú 2020, cụ thể như sau:

+ Niêm yết công khai thủ tục hành chính; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú; công khai địa điểm, số điện thoại hoặc cách thức khác để tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

+ Cập nhật thông tin về cư trú của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

+ Xác nhận thông tin về cư trú, thông báo về kết quả thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú và bảo mật thông tin về đăng ký cư trú của công dân.

+ Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo thẩm quyền.

- Thu thập, cập nhật chỉnh sửa thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo thẩm quyền;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn quản lý để rà soát, thống kê tình trạng cư trú của người điều khiển và nhân viên trên các phương tiện này để phục vụ công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm.

- Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp trên.

- Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú.

Như vậy, từ ngày 01/7/2025, Công an xã được phép đột xuất kiểm tra cư trú nhà người dân trên địa bàn.

* Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 55/2021/TT-BCA thì hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự