Bộ Công an đã bố trí 55.506 cán bộ tại 8.808 công an xã, thị trấn

Tiếp nhận một số nhiệm vụ các bộ, ngành

Đại tướng Lương Tam Quang , Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 109/2023 về thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội (từ 15/9/2024 đến 14/4/2025).

Tại báo cáo này, Bộ trưởng Công an đã thông tin về công tác đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện hiện đại cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở, khu vực biên giới; tăng cường tổ chức biên chế, bảo đảm nguồn lực cho lực lượng phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Bộ Công an trong tình hình mới.

Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng công an cấp xã đủ khả năng giải quyết vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, ngay từ cơ sở (Ảnh minh họa)

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong công an nhân dân đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Trong đó, từ ngày 1/3/2025, lực lượng công an tổ chức bộ máy theo 3 cấp (cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở; không tổ chức cấp huyện); tiếp nhận Tổng công ty viễn thông MobiFone và một số nhiệm vụ của các bộ, ngành khác về Bộ Công an thực hiện.

Cụ thể bao gồm: Quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không ; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đồng thời tổ chức triển khai trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho công an các đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai phương án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

4.456 công an cấp xã có trụ sở làm việc độc lập

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tập trung xây dựng lực lượng công an cấp xã đủ khả năng giải quyết vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, ngay từ cơ sở: Đã bố trí 55.506 cán bộ/8.808 công an xã, thị trấn.

Trong đó, có 8.120 trưởng công an xã , thị trấn tham gia ban chấp hành đảng bộ xã; 1.491 trưởng công an xã tham gia ban thường vụ đảng ủy cấp xã.

Đến nay, đã có 4.456 công an cấp xã có trụ sở làm việc độc lập; 4.545 công an cấp xã được bố trí trụ sở làm việc trong trụ sở UBND cấp xã hoặc cơ quan khác.

Đồng thời, đã trang bị 2,3 triệu đơn vị sản phẩm phương tiện, vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, máy móc, thiết bị văn phòng cho công an xã, thị trấn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là, Bộ Công an tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đi đôi với hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an các cấp.