Showbiz có mỹ nam mặc quân phục là đẹp lên gấp tỷ lần, vạn vật đều thua nhan sắc này

Mỹ nam màn ảnh Lee Jong Suk đang khiến khán giả phát sốt trở lại với màn tái xuất trong phim truyền hình Law and the City (tựa Việt: Phố Luật Seocho). Trong phim, anh vào vai một luật sư tài năng, sắc sảo. Nhưng thay vì chỉ gây thương nhớ với hình ảnh công sở nghiêm túc, mới đây, tạo hình quân phục của anh được nhá hàng trong loạt ảnh nhá hàng tập mới lại khiến fan phải “hồn vía lên mây”. Chỉ vài bức hình, Lee Jong Suk đã chứng minh một điều không ai có thể phản đối: nam thần mặc quân phục là một đẳng cấp nhan sắc hoàn toàn khác biệt.

Tái xuất bùng nổ với Law and the City, nhan sắc khiến vạn vật đều thua

Nếu từng mê mệt Lee Jong Suk trong I Can Hear Your Voice, W - Hai Thế Giới hay Big Mouth, thì lần tái xuất này chắc chắn khiến bạn yêu lại từ đầu. Trong Law and the City, Lee Jong Suk vào vai một luật sư thiên tài tại khu vực Seocho, trung tâm pháp lý sầm uất nhất Hàn Quốc. Vẻ ngoài chỉn chu với vest tối màu, sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng và kính gọng đen đã đủ khiến bao trái tim xao xuyến. Nhưng khi quân phục xuất hiện, chuyện lại bước sang trang khác.

Tạo hình quân nhân của Lee Jong Suk

Trong những hình ảnh nhá hàng tập mới vừa được tung ra, Lee Jong Suk khoác lên mình bộ quân phục chính quy cực kỳ chỉn chu, tóc vuốt gọn, ánh mắt nghiêm nghị. Từ thần thái đến khí chất, từng chi tiết đều hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh. Dù chỉ là vài bức ảnh chưa rõ nội dung tình tiết nhưng nhan sắc của anh trong quân phục thực sự khiến khán giả ngỡ ngàng. Trên mạng, netizen còn đùa rằng bộ phim nên đổi tên thành Law and the Visual cho đúng với nam chính.

Không chỉ đẹp, tạo hình này còn khiến người xem tò mò: Liệu thân phận thật của nhân vật luật sư có liên quan đến quân đội? Phải chăng anh từng là quân nhân, hoặc đang tham gia một vụ kiện chấn động liên quan đến giới quân sự? Câu hỏi bỏ lửng càng khiến sức nóng của bộ phim và Lee Jong Suk tăng lên gấp bội.

Sự nghiệp lẫy lừng, đóng toàn bom tấn hot

Không phải ngẫu nhiên mà Lee Jong Suk được gọi là “bảo chứng rating” của phim Hàn. Từ khi ra mắt năm 2010 với vai diễn nhỏ trong Prosecutor Princess, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Với chiều cao 1m86 cùng gương mặt thư sinh, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong Secret Garden, nhưng phải đến School 2013, cái tên Lee Jong Suk mới thật sự bùng nổ. Bộ phim đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, và màn kết hợp ăn ý cùng Kim Woo Bin đã tạo nên một trong những cặp bạn thân – đối thủ kinh điển của màn ảnh Hàn.

Sau đó, Lee Jong Suk liên tiếp ghi dấu ấn trong hàng loạt tác phẩm đình đám. I Can Hear Your Voice (2013) giúp anh khẳng định khả năng diễn xuất nội tâm khi vào vai một chàng trai có năng lực đặc biệt. Doctor Stranger (2014) lại cho thấy hình ảnh một bác sĩ thiên tài vừa đào hoa vừa mang nhiều uẩn khúc. Cũng trong năm 2014, Pinocchio giúp anh củng cố vị trí sao hạng A khi kết hợp cùng Park Shin Hye, trở thành một trong những bộ đôi được yêu thích nhất châu Á thời điểm đó. Nhưng có lẽ đỉnh cao phong độ của Lee Jong Suk là W - Hai Thế Giới (2016), nơi anh hóa thân thành nhân vật trong truyện tranh bước ra thế giới thực, vừa hành động, lãng mạn lại vừa mang màu sắc trinh thám viễn tưởng. Bộ phim không chỉ gây sốt tại Hàn mà còn lan ra khắp các quốc gia châu Á, đưa Lee Jong Suk thành gương mặt thương hiệu cho những vai diễn độc lạ đẹp.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thử sức với While You Were Sleeping, Romance is a Bonus Book và gần đây là Big Mouth, trong đó anh vào vai một người đàn ông vô tình rơi vào vòng xoáy âm mưu tội phạm. Mỗi dự án đều thể hiện sự thay đổi và nâng cấp trong cách lựa chọn kịch bản, đồng thời cho thấy Lee Jong Suk là kiểu diễn viên không đóng khung bản thân trong một hình mẫu nhất định. Anh có thể là một công tố viên thẳng thắn, một bác sĩ nhạy cảm, một nhân vật siêu năng lực hay một người đàn ông khốn khổ trong thế giới đầy biến động và ở vai nào, anh cũng để lại dấu ấn riêng.

Đời tư sạch bóng, đại gia 1000 tỷ với mối tình viên mãn

Dù hoạt động trong showbiz hơn 10 năm, nhưng Lee Jong Suk chưa từng vướng scandal tình ái, nhân cách hay lối sống, luôn giữ hình ảnh chỉn chu, lịch thiệp và riêng tư tuyệt đối. Anh từng làm người mẫu thời trang từ năm 15 tuổi, sau đó lấn sân sang diễn xuất và trở thành một trong những ngôi sao hiếm hoi thành công rực rỡ ở cả hai lĩnh vực.

Lee Jong Suk còn là một trong những ngôi sao giàu ngầm của Kbiz cùng khối tài sản ước tính hơn 1000 tỷ đồng với những bất động sản đắt đỏ ở Gangnam. Cuộc đời của anh còn trở thành "kiểu mẫu" với chuyện tình đẹp như mơ với IU - nữ ca sĩ kiêm diễn viên quốc dân của Hàn Quốc. Không chỉ xứng đôi về danh tiếng, cả hai còn được ngưỡng mộ bởi mối tình kín đáo, không ồn ào, nhưng cực kỳ ngọt ngào. Lee Jong Suk từng thổ lộ trong lễ trao giải: “Cảm ơn người ấy, người đã giúp tôi tin tưởng và trưởng thành hơn”. Mọi người đều hiểu, “người ấy” chính là IU.

LỆ AN