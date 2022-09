Vườn Nhật, cá koi - thú chơi tiền tỷ của nhà giàu Việt

Vừa hoàn thiện xong khu vườn Nhật trên diện tích gần 2.000 m2 với chi phí gần chục tỷ đồng, anh Lưu Ngọc Nam (Thanh Trì, Hà Nội) vui vẻ chia sẻ, anh mua mảnh đất rộng 10.000m2 gần bờ đê Sông Hồng, huyện Thanh Trì cách đây 5 năm, mục đích ban đầu là xây dựng kho đông lạnh cho các doanh nghiệp thuê. Nhưng qua tìm hiểu thị trường thấy nhu cầu không cao, lại là địa điểm có giao thông chưa thuận lợi nên khó kiếm khách hàng. Trong khi đó, thú chơi cá cảnh và sân vườn Nhật lại đang thu hút khá nhiều người có điều kiện về tài chính. Càng tìm hiểu nhiều để chuyển hướng đầu tư, anh Nam càng mê mẩn thú chơi này.

Sân vườn Nhật theo phong cách Trúc Sơn.

“Tôi biết việc xây khu vườn Nhật và hồ nuôi cá chép koi rất tốn kém, cầu kỳ và mất nhiều thời gian nhưng do say mê quá nên tôi quyết định đầu tư gần 10 tỷ đồng tiền mặt, chưa kể tiền đất. Tôi đã phải lặn lội rất nhiều nơi, tìm hiểu những mẫu vườn đã hoàn thiện để so sánh, lựa chọn. Ngoài ra, tôi còn tìm hiểu rất nhiều kiến thức về kiến trúc và văn hóa Nhật Bản”, anh Nam nói.



“Để đi đến quyết định cuối cùng cho một bản thiết kế ưng ý, tôi phải thuê 3 người, mỗi bản thiết kế đều dựa theo ý tưởng mà tôi vẽ ra. Chi phí cho mỗi bản là 15 triệu đồng, sau đó chỉ chọn một bản để thi công”, anh Nam nói thêm.

Khu vườn Nhật của anh Lưu Ngọc Nam.

Theo anh Nam, thú chơi vườn Nhật có rất nhiều phong cách, mỗi phong cách đều dựa trên những khung cảnh có thật ngoài tự nhiên tại đất nước Nhật Bản. Tùy theo sở thích của gia chủ để lựa chọn phong cách Trúc Sơn, Vườn Trà hay Thiền Định. Khi xây theo phong cách nào thì gia chủ sẽ phải tìm hiểu kỹ phong cách đó, để không bị lạc nhịp.



Nói đến chi phí để làm nên một khu vườn Nhật với diện tích gần 2.000 m2 của mình, anh Nam cho biết, anh phải bỏ ra hơn 7 tỷ đồng để xây dựng mua sắm cây cối, đào hồ, thả cá koi...

“Người chơi càng hiểu sâu thì càng phải bỏ ra nhiều chi phí để xây dựng. Bởi, vườn Nhật đòi hỏi người chơi tỉ mỉ, kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Do đó, người chơi cần đầu tư mua sắm các nguyên liệu theo chuẩn Nhật Bản, càng nhiều chi tiết càng mất nhiều công sức và tiền của”, anh Nam cho biết.

Theo anh Nam, giá thi công vườn Nhật năm 2020 trên thị trường ở mức 2,5 triệu đồng/m2, tuy nhiên tùy vào độ phức tạp của bản thiết kế mà giá thành có thể đội lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, chi phí cho thảm cỏ là 200.000 đồng/m2, đá trang trí 7-10 triệu đồng/m3, hệ thống chiếu sáng, tượng đá...là những vật dụng trang trí cho mọi tiểu cảnh trong vườn cung đến cả trăm triệu đồng. Còn phụ kiện đắt đỏ nhất cho một khu vườn Nhật là cây tùng, hiện giá mỗi cây cũng tới hàng trăm triệu đồng.

Sân vườn Nhật theo phong cách Vườn Trà.

Về hồ cá koi, anh Nam cho biết, phần xây thô đơn giá 4 triệu đồng/m3, chưa kể hệ thống lọc, hệ thống máy máy bơm, sục khí...tính ra cũng tốn cả tỷ đồng.



“Một con cá koi có kích thước trên 100cm, đạt được các tiêu chí như: màu sắc đẹp mắt, độc lạ có thể được định giá lên hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng. Như vậy, chi phí cho một hồ cá với đầy đủ thể loại, kích thước cá tầm 50 - 60cm, số lượng trên 30 con cũng tốn cả tỷ bạc. Như vậy, tính sơ sơ, khu vườn Nhật, hồ cá koi cũng lên đến 10 tỷ đồng”, anh Nam nói.

Thú chơi vườn Nhật, cá chép koi không chỉ thu hút đại gia ở Hà Nội mà còn hấp dẫn nhiều đại gia ở các tỉnh, thành khác. Anh Nguyễn Ngọc Sơn (Phủ Lý, Hà Nam) cũng là một đại gia có niềm đam mê với thú chơi này. Anh Sơn kể, vốn là người kinh doanh khách sạn, dịch vụ nhà hàng nên năm 2017 anh đầu tư mua một khu đất rộng 6.000 m2 ở ngoại thành Phủ Lý để xây dựng nhà hàng tiệc cưới. Vì diện tích rộng nên anh Sơn chỉ xây dựng 50%, diện tích còn lại để làm vườn, hồ thả cá để khách đến ngắm nhìn, thư giãn trước khi bước vào tiệc tùng.

Hồ cá chép koi của anh Nguyễn Ngọc Sơn.

“Do có hơn 10 năm sinh sống, làm việc ở Nhật Bản nên tôi rất thích phong cách vườn Nhật và nuôi cá cảnh, vậy là tôi quyết định dành 1/3 diện tích còn lại để làm vườn và hồ để nuôi cá chép koi. Năm 2020 tôi đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để làm khu vườn Nhật và hồ nuôi cá chép koi”, anh Sơn nói.



Cũng theo anh Sơn, với số lượng hơn 140 con, mỗi con giá 10 triệu đồng, nguyên tiền cá của anh cũng tốn gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, anh Sơn còn đầu tư 2 chậu xanh cổ, giá gần 1 tỷ đồng.

“Để có không gian sân vườn, cây cảnh, hồ cá như hiện nay, nếu tính sơ sơ trị giá cũng gần cả chục tỷ đồng”, anh Sơn nói.