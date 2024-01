Vương phi Kate có quy tắc gia đình "bất di bất dịch" 3 con không được phá vỡ, vui nhưng vẫn phải trong khuôn khổ

Theo Daily Record, Vương phi Kate Middleton và Thân vương William sẽ trở lại guồng quay của công việc với lịch trình bận rộn trong thời gian khởi đầu của năm 2024, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới đầy vui vẻ.

Các con của họ, George, Charlotte và Louis, hiện đều đã trở lại Trường Lambrook. Dù bận rộn với tư cách là thành viên cấp cao của Vương thất Anh nhưng William và Kate vẫn luôn cố gắng đích thân đưa đón các con tới trường và đi học về, bất chấp khối lượng công việc ra sao.

Cặp đôi xứ Wales giờ đây được cho là đang phải gánh vác trách nhiệm hoàng gia ngày càng tăng bên cạnh việc nuôi dạy 3 đứa con nhỏ của họ.

Kate và William đã đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt trong gia đình cho 3 con của họ.

Kate và William có một bảo mẫu giúp đỡ nhưng vẫn được xem là những bậc phụ huynh cực kỳ chu đáo với con cái. Cả gia đình được cho là thích tham gia các hoạt động chung như đạp xe và làm bánh.

Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, quây quần cùng nhau, 3 đứa trẻ nhà xứ Wales vẫn phải tuân theo một số quy tắc gia đình nghiêm ngặt tại ngôi nhà 4 phòng ngủ của gia đình ở Adelaide Cottage, thuộc Windsor. Trong đó bao gồm một quy tắc "bất di bất dịch" phải luôn được tuân thủ.

Cụ thể, một nguồn tin khẳng định rằng một quy tắc mà 3 đứa trẻ đặc biệt tuân theo là không được la hét, cãi vã trong nhà.

Người này nói với tờ The Sun: "Việc la hét hoàn toàn là 'vượt quá giới hạn' với những đứa trẻ nhà xứ Wales và mọi dấu hiệu la hét lẫn nhau sẽ được xử lý bằng cách loại bỏ triệt để, không có tái phạm".

Tuy nhiên, thay vì bị đuổi về phòng ngủ hoặc chịu hình phạt đòn roi khi cư xử tồi tệ, vợ chồng xứ Wales đã áp dụng một cách khác, được gọi là trò chuyện trên ghế sofa.

Nguồn tin cho biết thêm: "Đứa trẻ nghịch ngợm được đưa ra khỏi hiện trường vụ xô xát hoặc gây rối và được Kate hoặc William nói chuyện một cách bình tĩnh. Mọi việc đều được giải thích và hậu quả được vạch ra rõ ràng. Họ không bao giờ la mắng các con".

Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình đặc biệt nhưng William và Kate luôn muốn các con được phát triển bình thường nhất.

Trước đó, cũng có thông tin tiết lộ rằng William và Kate luôn muốn nhân viên giữ mọi thứ bình thường khi ở trong ngôi nhà của họ.

Chuyên gia hoàng gia Valentine Low cho biết William đã yêu cầu các nhân viên ăn mặc giản dị để mọi thứ không có cảm giác quá ngột ngạt.

Trong cuốn sách "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown", một thành viên trong gia đình hoàng gia đã nói với ông: "Bọn trẻ chạy quanh phòng làm việc và William không muốn nó trở nên ngột ngạt. Nếu chúng tôi có những cuộc họp quan trọng hoặc sắp đến Cung điện Buckingham thì tất nhiên chúng tôi sẽ mặc trang trọng hơn. William đã nói với chúng tôi rằng hãy coi đây là gia đình của chúng tôi".

Hiện tại, cả gia đình xứ Wales sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn. Nhân viên của họ, bao gồm cả bảo mẫu lâu năm Maria Teresa Turrion Borrallo, sống ở nơi khác trong khu đất Windsor. Kate và William đã phải thay đổi thói quen để chăm sóc các con.

Chuyên gia Kathryn Lord nói với tờ Express.co.uk rằng việc nuôi dạy con cái của họ chắc chắn sẽ thay đổi trong thời gian qua.

Cô giải thích: "Tùy thuộc vào giờ giấc, hầu hết các công việc thường ngày như thói quen buổi sáng và chăm sóc sau giờ học bao gồm hỗ trợ làm bài tập về nhà, bữa tối, tắm rửa và thói quen đi ngủ có thể vẫn là trách nhiệm của bảo mẫu.

"Sự khác biệt sẽ nằm ở việc chăm sóc qua đêm. Bảo mẫu sẽ tiếp tục vai trò nuôi dạy con được ủy quyền nếu cả cha lẫn mẹ của 3 đứa trẻ đều đi vắng".

Bảo mẫu Maria sẽ phụ trách giặt giũ và "thậm chí có thể không phải nấu ăn như những bảo mẫu khác". Tuy nhiên, bảo mẫu hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc liên quan đến trẻ em, bao gồm cả việc "đảm bảo sẵn sàng đồng phục phù hợp".

Chuyên gia giải thích: "Tất cả các cuộc hẹn sẽ thuộc trách nhiệm của cô ấy. Đó sẽ là các cuộc hẹn với nha sĩ và bác sĩ, cộng với việc làm tóc và bất kỳ việc nào khác liên quan đến sức khỏe.

Nếu bọn trẻ có các bài học ngoại khóa như chơi nhạc cụ hoặc huấn luyện viên bơi lội, tennis... Maria sẽ là người đồng hành".

