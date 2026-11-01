Vượt cả Vietcombank, VietinBank và BIDV, hai ngân hàng tư nhân tăng dư nợ cho vay hơn 60.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng
Vượt cả Vietcombank, VietinBank và BIDV, ba ngân hàng này tăng dư nợ cho vay hơn 60.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng
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Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 16,1 triệu tỷ đồng, tăng 516.942 tỷ đồng, tương đương 3,32% so với cuối quý II/2026.
Trong quý III, có 22 ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng, trong khi 6 ngân hàng ghi nhận dư nợ giảm. Đáng chú ý, 7 ngân hàng mở rộng quy mô cho vay thêm trên 50.000 tỷ đồng và 3 ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai chữ số.
Sacombank và HDBank dẫn đầu về mức tăng dư nợ cho vay
Xét về giá trị tuyệt đối, Sacombank là ngân hàng có dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh nhất trong quý III/2026. Tại thời điểm 30/9, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng 64.318 tỷ đồng, tương đương 10,11% so với cuối tháng 6.
Đứng thứ hai là HDBank với dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm 60.896 tỷ đồng, tương đương 9,24%, lên 719.896 tỷ đồng. Theo sau là MB với mức tăng 60.574 tỷ đồng, tương đương 4,93%, đưa quy mô cho vay khách hàng lên gần 1,29 triệu tỷ đồng.
Hai ngân hàng có vốn Nhà nước là BIDV và Vietcombank lần lượt ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm 59.988 tỷ đồng và 57.925 tỷ đồng trong quý III, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 2,4% và 3,29%.
LPBank và VPBank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức tăng dư nợ lần lượt là 52.105 tỷ đồng và 50.742 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank tăng thêm 48.750 tỷ đồng.
Tính chung, 8 ngân hàng trên ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 455.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88% mức tăng ròng của nhóm 28 ngân hàng trong quý III/2026.
Các vị trí tiếp theo thuộc về Techcombank, ACB và NCB với mức tăng dư nợ lần lượt là 21.138 tỷ đồng, 19.855 tỷ đồng và 17.134 tỷ đồng.
Dư nợ cho vay khách hàng của 28 ngân hàng
30/6: 636.029 tỷ đồng
30/9: 700.347 tỷ đồng
Thay đổi: +64.318 tỷ đồng (+10,11%)
30/6: 659.000 tỷ đồng
30/9: 719.896 tỷ đồng
Thay đổi: +60.896 tỷ đồng (+9,24%)
30/6: 1.227.554 tỷ đồng
30/9: 1.288.128 tỷ đồng
Thay đổi: +60.574 tỷ đồng (+4,93%)
30/6: 2.501.807 tỷ đồng
30/9: 2.561.795 tỷ đồng
Thay đổi: +59.988 tỷ đồng (+2,40%)
30/6: 1.758.168 tỷ đồng
30/9: 1.816.093 tỷ đồng
Thay đổi: +57.925 tỷ đồng (+3,29%)
30/6: 429.465 tỷ đồng
30/9: 481.570 tỷ đồng
Thay đổi: +52.105 tỷ đồng (+12,13%)
30/6: 1.161.402 tỷ đồng
30/9: 1.212.144 tỷ đồng
Thay đổi: +50.742 tỷ đồng (+4,37%)
30/6: 2.092.708 tỷ đồng
30/9: 2.141.458 tỷ đồng
Thay đổi: +48.750 tỷ đồng (+2,33%)
30/6: 847.336 tỷ đồng
30/9: 868.473 tỷ đồng
Thay đổi: +21.138 tỷ đồng (+2,49%)
30/6: 745.759 tỷ đồng
30/9: 765.614 tỷ đồng
Thay đổi: +19.855 tỷ đồng (+2,66%)
30/6: 133.527 tỷ đồng
30/9: 150.661 tỷ đồng
Thay đổi: +17.134 tỷ đồng (+12,83%)
30/6: 397.083 tỷ đồng
30/9: 411.312 tỷ đồng
Thay đổi: +14.228 tỷ đồng (+3,58%)
30/6: 659.611 tỷ đồng
30/9: 670.302 tỷ đồng
Thay đổi: +10.691 tỷ đồng (+1,62%)
30/6: 162.402 tỷ đồng
30/9: 171.452 tỷ đồng
Thay đổi: +9.050 tỷ đồng (+5,57%)
30/6: 253.860 tỷ đồng
30/9: 258.455 tỷ đồng
Thay đổi: +4.595 tỷ đồng (+1,81%)
30/6: 230.420 tỷ đồng
30/9: 232.947 tỷ đồng
Thay đổi: +2.526 tỷ đồng (+1,10%)
30/6: 136.220 tỷ đồng
30/9: 138.333 tỷ đồng
Thay đổi: +2.113 tỷ đồng (+1,55%)
30/6: 83.385 tỷ đồng
30/9: 85.013 tỷ đồng
Thay đổi: +1.628 tỷ đồng (+1,95%)
30/6: 48.349 tỷ đồng
30/9: 49.615 tỷ đồng
Thay đổi: +1.266 tỷ đồng (+2,62%)
30/6: 77.618 tỷ đồng
30/9: 78.465 tỷ đồng
Thay đổi: +847 tỷ đồng (+1,09%)
30/6: 96.199 tỷ đồng
30/9: 96.680 tỷ đồng
Thay đổi: +481 tỷ đồng (+0,50%)
30/6: 218.790 tỷ đồng
30/9: 219.114 tỷ đồng
Thay đổi: +324 tỷ đồng (+0,15%)
30/6: 135.016 tỷ đồng
30/9: 134.592 tỷ đồng
Thay đổi: -424 tỷ đồng (-0,31%)
30/6: 22.205 tỷ đồng
30/9: 21.755 tỷ đồng
Thay đổi: -450 tỷ đồng (-2,03%)
30/6: 220.345 tỷ đồng
30/9: 219.799 tỷ đồng
Thay đổi: -547 tỷ đồng (-0,25%)
30/6: 119.949 tỷ đồng
30/9: 117.289 tỷ đồng
Thay đổi: -2.661 tỷ đồng (-2,22%)
30/6: 338.148 tỷ đồng
30/9: 334.160 tỷ đồng
Thay đổi: -3.988 tỷ đồng (-1,18%)
30/6: 188.030 tỷ đồng
30/9: 151.866 tỷ đồng
Thay đổi: -36.164 tỷ đồng (-19,23%)
30/6: 133.527 tỷ đồng
30/9: 150.661 tỷ đồng
Thay đổi: +17.134 tỷ đồng (+12,83%)
30/6: 429.465 tỷ đồng
30/9: 481.570 tỷ đồng
Thay đổi: +52.105 tỷ đồng (+12,13%)
30/6: 636.029 tỷ đồng
30/9: 700.347 tỷ đồng
Thay đổi: +64.318 tỷ đồng (+10,11%)
30/6: 659.000 tỷ đồng
30/9: 719.896 tỷ đồng
Thay đổi: +60.896 tỷ đồng (+9,24%)
30/6: 162.402 tỷ đồng
30/9: 171.452 tỷ đồng
Thay đổi: +9.050 tỷ đồng (+5,57%)
30/6: 1.227.554 tỷ đồng
30/9: 1.288.128 tỷ đồng
Thay đổi: +60.574 tỷ đồng (+4,93%)
30/6: 1.161.402 tỷ đồng
30/9: 1.212.144 tỷ đồng
Thay đổi: +50.742 tỷ đồng (+4,37%)
30/6: 397.083 tỷ đồng
30/9: 411.312 tỷ đồng
Thay đổi: +14.228 tỷ đồng (+3,58%)
30/6: 1.758.168 tỷ đồng
30/9: 1.816.093 tỷ đồng
Thay đổi: +57.925 tỷ đồng (+3,29%)
30/6: 745.759 tỷ đồng
30/9: 765.614 tỷ đồng
Thay đổi: +19.855 tỷ đồng (+2,66%)
30/6: 48.349 tỷ đồng
30/9: 49.615 tỷ đồng
Thay đổi: +1.266 tỷ đồng (+2,62%)
30/6: 847.336 tỷ đồng
30/9: 868.473 tỷ đồng
Thay đổi: +21.138 tỷ đồng (+2,49%)
30/6: 2.501.807 tỷ đồng
30/9: 2.561.795 tỷ đồng
Thay đổi: +59.988 tỷ đồng (+2,40%)
30/6: 2.092.708 tỷ đồng
30/9: 2.141.458 tỷ đồng
Thay đổi: +48.750 tỷ đồng (+2,33%)
30/6: 83.385 tỷ đồng
30/9: 85.013 tỷ đồng
Thay đổi: +1.628 tỷ đồng (+1,95%)
30/6: 253.860 tỷ đồng
30/9: 258.455 tỷ đồng
Thay đổi: +4.595 tỷ đồng (+1,81%)
30/6: 659.611 tỷ đồng
30/9: 670.302 tỷ đồng
Thay đổi: +10.691 tỷ đồng (+1,62%)
30/6: 136.220 tỷ đồng
30/9: 138.333 tỷ đồng
Thay đổi: +2.113 tỷ đồng (+1,55%)
30/6: 230.420 tỷ đồng
30/9: 232.947 tỷ đồng
Thay đổi: +2.526 tỷ đồng (+1,10%)
30/6: 77.618 tỷ đồng
30/9: 78.465 tỷ đồng
Thay đổi: +847 tỷ đồng (+1,09%)
30/6: 96.199 tỷ đồng
30/9: 96.680 tỷ đồng
Thay đổi: +481 tỷ đồng (+0,50%)
30/6: 218.790 tỷ đồng
30/9: 219.114 tỷ đồng
Thay đổi: +324 tỷ đồng (+0,15%)
30/6: 220.345 tỷ đồng
30/9: 219.799 tỷ đồng
Thay đổi: -547 tỷ đồng (-0,25%)
30/6: 135.016 tỷ đồng
30/9: 134.592 tỷ đồng
Thay đổi: -424 tỷ đồng (-0,31%)
30/6: 338.148 tỷ đồng
30/9: 334.160 tỷ đồng
Thay đổi: -3.988 tỷ đồng (-1,18%)
30/6: 22.205 tỷ đồng
30/9: 21.755 tỷ đồng
Thay đổi: -450 tỷ đồng (-2,03%)
30/6: 119.949 tỷ đồng
30/9: 117.289 tỷ đồng
Thay đổi: -2.661 tỷ đồng (-2,22%)
30/6: 188.030 tỷ đồng
30/9: 151.866 tỷ đồng
Thay đổi: -36.164 tỷ đồng (-19,23%)
30/6: 2.501.807 tỷ đồng
30/9: 2.561.795 tỷ đồng
Thay đổi: +59.988 tỷ đồng (+2,40%)
30/6: 2.092.708 tỷ đồng
30/9: 2.141.458 tỷ đồng
Thay đổi: +48.750 tỷ đồng (+2,33%)
30/6: 1.758.168 tỷ đồng
30/9: 1.816.093 tỷ đồng
Thay đổi: +57.925 tỷ đồng (+3,29%)
30/6: 1.227.554 tỷ đồng
30/9: 1.288.128 tỷ đồng
Thay đổi: +60.574 tỷ đồng (+4,93%)
30/6: 1.161.402 tỷ đồng
30/9: 1.212.144 tỷ đồng
Thay đổi: +50.742 tỷ đồng (+4,37%)
30/6: 847.336 tỷ đồng
30/9: 868.473 tỷ đồng
Thay đổi: +21.138 tỷ đồng (+2,49%)
30/6: 745.759 tỷ đồng
30/9: 765.614 tỷ đồng
Thay đổi: +19.855 tỷ đồng (+2,66%)
30/6: 659.000 tỷ đồng
30/9: 719.896 tỷ đồng
Thay đổi: +60.896 tỷ đồng (+9,24%)
30/6: 636.029 tỷ đồng
30/9: 700.347 tỷ đồng
Thay đổi: +64.318 tỷ đồng (+10,11%)
30/6: 659.611 tỷ đồng
30/9: 670.302 tỷ đồng
Thay đổi: +10.691 tỷ đồng (+1,62%)
30/6: 429.465 tỷ đồng
30/9: 481.570 tỷ đồng
Thay đổi: +52.105 tỷ đồng (+12,13%)
30/6: 397.083 tỷ đồng
30/9: 411.312 tỷ đồng
Thay đổi: +14.228 tỷ đồng (+3,58%)
30/6: 338.148 tỷ đồng
30/9: 334.160 tỷ đồng
Thay đổi: -3.988 tỷ đồng (-1,18%)
30/6: 253.860 tỷ đồng
30/9: 258.455 tỷ đồng
Thay đổi: +4.595 tỷ đồng (+1,81%)
30/6: 230.420 tỷ đồng
30/9: 232.947 tỷ đồng
Thay đổi: +2.526 tỷ đồng (+1,10%)
30/6: 220.345 tỷ đồng
30/9: 219.799 tỷ đồng
Thay đổi: -547 tỷ đồng (-0,25%)
30/6: 218.790 tỷ đồng
30/9: 219.114 tỷ đồng
Thay đổi: +324 tỷ đồng (+0,15%)
30/6: 162.402 tỷ đồng
30/9: 171.452 tỷ đồng
Thay đổi: +9.050 tỷ đồng (+5,57%)
30/6: 188.030 tỷ đồng
30/9: 151.866 tỷ đồng
Thay đổi: -36.164 tỷ đồng (-19,23%)
30/6: 133.527 tỷ đồng
30/9: 150.661 tỷ đồng
Thay đổi: +17.134 tỷ đồng (+12,83%)
30/6: 136.220 tỷ đồng
30/9: 138.333 tỷ đồng
Thay đổi: +2.113 tỷ đồng (+1,55%)
30/6: 135.016 tỷ đồng
30/9: 134.592 tỷ đồng
Thay đổi: -424 tỷ đồng (-0,31%)
30/6: 119.949 tỷ đồng
30/9: 117.289 tỷ đồng
Thay đổi: -2.661 tỷ đồng (-2,22%)
30/6: 96.199 tỷ đồng
30/9: 96.680 tỷ đồng
Thay đổi: +481 tỷ đồng (+0,50%)
30/6: 83.385 tỷ đồng
30/9: 85.013 tỷ đồng
Thay đổi: +1.628 tỷ đồng (+1,95%)
30/6: 77.618 tỷ đồng
30/9: 78.465 tỷ đồng
Thay đổi: +847 tỷ đồng (+1,09%)
30/6: 48.349 tỷ đồng
30/9: 49.615 tỷ đồng
Thay đổi: +1.266 tỷ đồng (+2,62%)
30/6: 22.205 tỷ đồng
30/9: 21.755 tỷ đồng
Thay đổi: -450 tỷ đồng (-2,03%)
NCB và LPBank tăng trưởng mạnh nhất
Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB là ngân hàng dẫn đầu trong quý III/2026. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 12,83% trong vòng ba tháng, từ 133.527 tỷ đồng lên 150.661 tỷ đồng.
Đứng thứ hai là LPBank với mức tăng trưởng 12,13%, đưa dư nợ cho vay khách hàng lên 481.570 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9.
Sacombank đứng thứ ba với mức tăng 10,11%. Đây cũng là ba ngân hàng duy nhất trong nhóm khảo sát ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 10% trong quý III.
HDBank đứng thứ tư với mức tăng trưởng 9,24%, bỏ khá xa các ngân hàng xếp sau gồm PVcomBank (5,57%), MB (4,93%), VPBank (4,37%) và VIB (3,58%).
Ở chiều ngược lại, Eximbank là ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Tại thời điểm 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank còn 151.866 tỷ đồng, giảm 36.164 tỷ đồng, tương đương 19,23% so với cuối quý II.
Các ngân hàng khác ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng sụt giảm trong quý III gồm VietBank (2,22%), Saigonbank (2,03%), TPBank (1,18%), ABBank (0,31%) và OCB (0,25%).
HDBank và Sacombank vượt SHB về quy mô cho vay khách hàng
Về quy mô cho vay, BIDV tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu với dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,56 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2026. Hai vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank và Vietcombank với dư nợ lần lượt đạt 2,14 triệu tỷ đồng và 1,82 triệu tỷ đồng.
Trong nhóm ngân hàng tư nhân, MB và VPBank tiếp tục dẫn đầu với dư nợ cho vay khách hàng lần lượt đạt gần 1,29 triệu tỷ đồng và 1,21 triệu tỷ đồng.
Tổng dư nợ cho vay khách hàng của 5 ngân hàng trên đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng dư nợ của 28 ngân hàng được khảo sát.
Techcombank và ACB lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 7 với quy mô cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng và 765.614 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tăng trưởng cho vay cao trong quý III đã giúp HDBank và Sacombank cùng vượt SHB về quy mô dư nợ cho vay khách hàng, qua đó lần lượt vươn lên vị trí thứ 8 và thứ 9 trong bảng xếp hạng.
Trong khi đó, SHB lùi xuống vị trí thứ 10 với dư nợ cho vay khách hàng đạt 670.302 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cuối tháng 6/2026.
Ngoài nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu, LPBank đang tiến sát mốc dư nợ cho vay khách hàng 500.000 tỷ đồng, trong khi VIB đã vượt mốc 400.000 tỷ đồng.
An ninh tiền tệ