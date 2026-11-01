Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 16,1 triệu tỷ đồng, tăng 516.942 tỷ đồng, tương đương 3,32% so với cuối quý II/2026.

Trong quý III, có 22 ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng, trong khi 6 ngân hàng ghi nhận dư nợ giảm. Đáng chú ý, 7 ngân hàng mở rộng quy mô cho vay thêm trên 50.000 tỷ đồng và 3 ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai chữ số.

Sacombank và HDBank dẫn đầu về mức tăng dư nợ cho vay

Xét về giá trị tuyệt đối, Sacombank là ngân hàng có dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh nhất trong quý III/2026. Tại thời điểm 30/9, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng 64.318 tỷ đồng, tương đương 10,11% so với cuối tháng 6.

Đứng thứ hai là HDBank với dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm 60.896 tỷ đồng, tương đương 9,24%, lên 719.896 tỷ đồng. Theo sau là MB với mức tăng 60.574 tỷ đồng, tương đương 4,93%, đưa quy mô cho vay khách hàng lên gần 1,29 triệu tỷ đồng.

Hai ngân hàng có vốn Nhà nước là BIDV và Vietcombank lần lượt ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm 59.988 tỷ đồng và 57.925 tỷ đồng trong quý III, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 2,4% và 3,29%.

LPBank và VPBank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức tăng dư nợ lần lượt là 52.105 tỷ đồng và 50.742 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank tăng thêm 48.750 tỷ đồng.

Tính chung, 8 ngân hàng trên ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 455.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88% mức tăng ròng của nhóm 28 ngân hàng trong quý III/2026.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Techcombank, ACB và NCB với mức tăng dư nợ lần lượt là 21.138 tỷ đồng, 19.855 tỷ đồng và 17.134 tỷ đồng.





Dư nợ cho vay khách hàng quý III/2026

Dư nợ cho vay khách hàng của 28 ngân hàng Quý III/2026 · So sánh ngày 30/9 với ngày 30/6/2026 Tổng dư nợ 30/9 16,10 triệu tỷ đồng Tăng trong quý III +516.942 tỷ đồng Tốc độ tăng +3,32% 22/28 ngân hàng tăng Mức tăng/giảm Tốc độ tăng Quy mô dư nợ Thay đổi dư nợ (tỷ đồng) · ● Tăng ● Giảm 1 Sacombank +64.318 Sacombank

30/6: 636.029 tỷ đồng

30/9: 700.347 tỷ đồng

Thay đổi: +64.318 tỷ đồng (+10,11%) 2 HDBank +60.896 HDBank

30/6: 659.000 tỷ đồng

30/9: 719.896 tỷ đồng

Thay đổi: +60.896 tỷ đồng (+9,24%) 3 MB +60.574 MB

30/6: 1.227.554 tỷ đồng

30/9: 1.288.128 tỷ đồng

Thay đổi: +60.574 tỷ đồng (+4,93%) 4 BIDV +59.988 BIDV

30/6: 2.501.807 tỷ đồng

30/9: 2.561.795 tỷ đồng

Thay đổi: +59.988 tỷ đồng (+2,40%) 5 Vietcombank +57.925 Vietcombank

30/6: 1.758.168 tỷ đồng

30/9: 1.816.093 tỷ đồng

Thay đổi: +57.925 tỷ đồng (+3,29%) 6 LPBank +52.105 LPBank

30/6: 429.465 tỷ đồng

30/9: 481.570 tỷ đồng

Thay đổi: +52.105 tỷ đồng (+12,13%) 7 VPBank +50.742 VPBank

30/6: 1.161.402 tỷ đồng

30/9: 1.212.144 tỷ đồng

Thay đổi: +50.742 tỷ đồng (+4,37%) 8 VietinBank +48.750 VietinBank

30/6: 2.092.708 tỷ đồng

30/9: 2.141.458 tỷ đồng

Thay đổi: +48.750 tỷ đồng (+2,33%) 9 Techcombank +21.138 Techcombank

30/6: 847.336 tỷ đồng

30/9: 868.473 tỷ đồng

Thay đổi: +21.138 tỷ đồng (+2,49%) 10 ACB +19.855 ACB

30/6: 745.759 tỷ đồng

30/9: 765.614 tỷ đồng

Thay đổi: +19.855 tỷ đồng (+2,66%) 11 NCB +17.134 NCB

30/6: 133.527 tỷ đồng

30/9: 150.661 tỷ đồng

Thay đổi: +17.134 tỷ đồng (+12,83%) 12 VIB +14.228 VIB

30/6: 397.083 tỷ đồng

30/9: 411.312 tỷ đồng

Thay đổi: +14.228 tỷ đồng (+3,58%) 13 SHB +10.691 SHB

30/6: 659.611 tỷ đồng

30/9: 670.302 tỷ đồng

Thay đổi: +10.691 tỷ đồng (+1,62%) 14 PVcomBank +9.050 PVcomBank

30/6: 162.402 tỷ đồng

30/9: 171.452 tỷ đồng

Thay đổi: +9.050 tỷ đồng (+5,57%) 15 SeABank +4.595 SeABank

30/6: 253.860 tỷ đồng

30/9: 258.455 tỷ đồng

Thay đổi: +4.595 tỷ đồng (+1,81%) 16 MSB +2.526 MSB

30/6: 230.420 tỷ đồng

30/9: 232.947 tỷ đồng

Thay đổi: +2.526 tỷ đồng (+1,10%) 17 Bac A Bank +2.113 Bac A Bank

30/6: 136.220 tỷ đồng

30/9: 138.333 tỷ đồng

Thay đổi: +2.113 tỷ đồng (+1,55%) 18 BVBank +1.628 BVBank

30/6: 83.385 tỷ đồng

30/9: 85.013 tỷ đồng

Thay đổi: +1.628 tỷ đồng (+1,95%) 19 PGBank +1.266 PGBank

30/6: 48.349 tỷ đồng

30/9: 49.615 tỷ đồng

Thay đổi: +1.266 tỷ đồng (+2,62%) 20 KienlongBank +847 KienlongBank

30/6: 77.618 tỷ đồng

30/9: 78.465 tỷ đồng

Thay đổi: +847 tỷ đồng (+1,09%) 21 VietABank +481 VietABank

30/6: 96.199 tỷ đồng

30/9: 96.680 tỷ đồng

Thay đổi: +481 tỷ đồng (+0,50%) 22 Nam A Bank +324 Nam A Bank

30/6: 218.790 tỷ đồng

30/9: 219.114 tỷ đồng

Thay đổi: +324 tỷ đồng (+0,15%) 23 ABBank -424 ABBank

30/6: 135.016 tỷ đồng

30/9: 134.592 tỷ đồng

Thay đổi: -424 tỷ đồng (-0,31%) 24 Saigonbank -450 Saigonbank

30/6: 22.205 tỷ đồng

30/9: 21.755 tỷ đồng

Thay đổi: -450 tỷ đồng (-2,03%) 25 OCB -547 OCB

30/6: 220.345 tỷ đồng

30/9: 219.799 tỷ đồng

Thay đổi: -547 tỷ đồng (-0,25%) 26 VietBank -2.661 VietBank

30/6: 119.949 tỷ đồng

30/9: 117.289 tỷ đồng

Thay đổi: -2.661 tỷ đồng (-2,22%) 27 TPBank -3.988 TPBank

30/6: 338.148 tỷ đồng

30/9: 334.160 tỷ đồng

Thay đổi: -3.988 tỷ đồng (-1,18%) 28 Eximbank -36.164 Eximbank

30/6: 188.030 tỷ đồng

30/9: 151.866 tỷ đồng

Thay đổi: -36.164 tỷ đồng (-19,23%) Tỷ lệ thay đổi dư nợ (%) · ● Tăng ● Giảm 1 NCB +12,83% NCB

30/6: 133.527 tỷ đồng

30/9: 150.661 tỷ đồng

Thay đổi: +17.134 tỷ đồng (+12,83%) 2 LPBank +12,13% LPBank

30/6: 429.465 tỷ đồng

30/9: 481.570 tỷ đồng

Thay đổi: +52.105 tỷ đồng (+12,13%) 3 Sacombank +10,11% Sacombank

30/6: 636.029 tỷ đồng

30/9: 700.347 tỷ đồng

Thay đổi: +64.318 tỷ đồng (+10,11%) 4 HDBank +9,24% HDBank

30/6: 659.000 tỷ đồng

30/9: 719.896 tỷ đồng

Thay đổi: +60.896 tỷ đồng (+9,24%) 5 PVcomBank +5,57% PVcomBank

30/6: 162.402 tỷ đồng

30/9: 171.452 tỷ đồng

Thay đổi: +9.050 tỷ đồng (+5,57%) 6 MB +4,93% MB

30/6: 1.227.554 tỷ đồng

30/9: 1.288.128 tỷ đồng

Thay đổi: +60.574 tỷ đồng (+4,93%) 7 VPBank +4,37% VPBank

30/6: 1.161.402 tỷ đồng

30/9: 1.212.144 tỷ đồng

Thay đổi: +50.742 tỷ đồng (+4,37%) 8 VIB +3,58% VIB

30/6: 397.083 tỷ đồng

30/9: 411.312 tỷ đồng

Thay đổi: +14.228 tỷ đồng (+3,58%) 9 Vietcombank +3,29% Vietcombank

30/6: 1.758.168 tỷ đồng

30/9: 1.816.093 tỷ đồng

Thay đổi: +57.925 tỷ đồng (+3,29%) 10 ACB +2,66% ACB

30/6: 745.759 tỷ đồng

30/9: 765.614 tỷ đồng

Thay đổi: +19.855 tỷ đồng (+2,66%) 11 PGBank +2,62% PGBank

30/6: 48.349 tỷ đồng

30/9: 49.615 tỷ đồng

Thay đổi: +1.266 tỷ đồng (+2,62%) 12 Techcombank +2,49% Techcombank

30/6: 847.336 tỷ đồng

30/9: 868.473 tỷ đồng

Thay đổi: +21.138 tỷ đồng (+2,49%) 13 BIDV +2,40% BIDV

30/6: 2.501.807 tỷ đồng

30/9: 2.561.795 tỷ đồng

Thay đổi: +59.988 tỷ đồng (+2,40%) 14 VietinBank +2,33% VietinBank

30/6: 2.092.708 tỷ đồng

30/9: 2.141.458 tỷ đồng

Thay đổi: +48.750 tỷ đồng (+2,33%) 15 BVBank +1,95% BVBank

30/6: 83.385 tỷ đồng

30/9: 85.013 tỷ đồng

Thay đổi: +1.628 tỷ đồng (+1,95%) 16 SeABank +1,81% SeABank

30/6: 253.860 tỷ đồng

30/9: 258.455 tỷ đồng

Thay đổi: +4.595 tỷ đồng (+1,81%) 17 SHB +1,62% SHB

30/6: 659.611 tỷ đồng

30/9: 670.302 tỷ đồng

Thay đổi: +10.691 tỷ đồng (+1,62%) 18 Bac A Bank +1,55% Bac A Bank

30/6: 136.220 tỷ đồng

30/9: 138.333 tỷ đồng

Thay đổi: +2.113 tỷ đồng (+1,55%) 19 MSB +1,10% MSB

30/6: 230.420 tỷ đồng

30/9: 232.947 tỷ đồng

Thay đổi: +2.526 tỷ đồng (+1,10%) 20 KienlongBank +1,09% KienlongBank

30/6: 77.618 tỷ đồng

30/9: 78.465 tỷ đồng

Thay đổi: +847 tỷ đồng (+1,09%) 21 VietABank +0,50% VietABank

30/6: 96.199 tỷ đồng

30/9: 96.680 tỷ đồng

Thay đổi: +481 tỷ đồng (+0,50%) 22 Nam A Bank +0,15% Nam A Bank

30/6: 218.790 tỷ đồng

30/9: 219.114 tỷ đồng

Thay đổi: +324 tỷ đồng (+0,15%) 23 OCB -0,25% OCB

30/6: 220.345 tỷ đồng

30/9: 219.799 tỷ đồng

Thay đổi: -547 tỷ đồng (-0,25%) 24 ABBank -0,31% ABBank

30/6: 135.016 tỷ đồng

30/9: 134.592 tỷ đồng

Thay đổi: -424 tỷ đồng (-0,31%) 25 TPBank -1,18% TPBank

30/6: 338.148 tỷ đồng

30/9: 334.160 tỷ đồng

Thay đổi: -3.988 tỷ đồng (-1,18%) 26 Saigonbank -2,03% Saigonbank

30/6: 22.205 tỷ đồng

30/9: 21.755 tỷ đồng

Thay đổi: -450 tỷ đồng (-2,03%) 27 VietBank -2,22% VietBank

30/6: 119.949 tỷ đồng

30/9: 117.289 tỷ đồng

Thay đổi: -2.661 tỷ đồng (-2,22%) 28 Eximbank -19,23% Eximbank

30/6: 188.030 tỷ đồng

30/9: 151.866 tỷ đồng

Thay đổi: -36.164 tỷ đồng (-19,23%) Dư nợ ngày 30/9/2026 (tỷ đồng) · Xếp hạng từ cao xuống thấp 1 BIDV 2.561.795 BIDV

30/6: 2.501.807 tỷ đồng

30/9: 2.561.795 tỷ đồng

Thay đổi: +59.988 tỷ đồng (+2,40%) 2 VietinBank 2.141.458 VietinBank

30/6: 2.092.708 tỷ đồng

30/9: 2.141.458 tỷ đồng

Thay đổi: +48.750 tỷ đồng (+2,33%) 3 Vietcombank 1.816.093 Vietcombank

30/6: 1.758.168 tỷ đồng

30/9: 1.816.093 tỷ đồng

Thay đổi: +57.925 tỷ đồng (+3,29%) 4 MB 1.288.128 MB

30/6: 1.227.554 tỷ đồng

30/9: 1.288.128 tỷ đồng

Thay đổi: +60.574 tỷ đồng (+4,93%) 5 VPBank 1.212.144 VPBank

30/6: 1.161.402 tỷ đồng

30/9: 1.212.144 tỷ đồng

Thay đổi: +50.742 tỷ đồng (+4,37%) 6 Techcombank 868.473 Techcombank

30/6: 847.336 tỷ đồng

30/9: 868.473 tỷ đồng

Thay đổi: +21.138 tỷ đồng (+2,49%) 7 ACB 765.614 ACB

30/6: 745.759 tỷ đồng

30/9: 765.614 tỷ đồng

Thay đổi: +19.855 tỷ đồng (+2,66%) 8 HDBank 719.896 HDBank

30/6: 659.000 tỷ đồng

30/9: 719.896 tỷ đồng

Thay đổi: +60.896 tỷ đồng (+9,24%) 9 Sacombank 700.347 Sacombank

30/6: 636.029 tỷ đồng

30/9: 700.347 tỷ đồng

Thay đổi: +64.318 tỷ đồng (+10,11%) 10 SHB 670.302 SHB

30/6: 659.611 tỷ đồng

30/9: 670.302 tỷ đồng

Thay đổi: +10.691 tỷ đồng (+1,62%) 11 LPBank 481.570 LPBank

30/6: 429.465 tỷ đồng

30/9: 481.570 tỷ đồng

Thay đổi: +52.105 tỷ đồng (+12,13%) 12 VIB 411.312 VIB

30/6: 397.083 tỷ đồng

30/9: 411.312 tỷ đồng

Thay đổi: +14.228 tỷ đồng (+3,58%) 13 TPBank 334.160 TPBank

30/6: 338.148 tỷ đồng

30/9: 334.160 tỷ đồng

Thay đổi: -3.988 tỷ đồng (-1,18%) 14 SeABank 258.455 SeABank

30/6: 253.860 tỷ đồng

30/9: 258.455 tỷ đồng

Thay đổi: +4.595 tỷ đồng (+1,81%) 15 MSB 232.947 MSB

30/6: 230.420 tỷ đồng

30/9: 232.947 tỷ đồng

Thay đổi: +2.526 tỷ đồng (+1,10%) 16 OCB 219.799 OCB

30/6: 220.345 tỷ đồng

30/9: 219.799 tỷ đồng

Thay đổi: -547 tỷ đồng (-0,25%) 17 Nam A Bank 219.114 Nam A Bank

30/6: 218.790 tỷ đồng

30/9: 219.114 tỷ đồng

Thay đổi: +324 tỷ đồng (+0,15%) 18 PVcomBank 171.452 PVcomBank

30/6: 162.402 tỷ đồng

30/9: 171.452 tỷ đồng

Thay đổi: +9.050 tỷ đồng (+5,57%) 19 Eximbank 151.866 Eximbank

30/6: 188.030 tỷ đồng

30/9: 151.866 tỷ đồng

Thay đổi: -36.164 tỷ đồng (-19,23%) 20 NCB 150.661 NCB

30/6: 133.527 tỷ đồng

30/9: 150.661 tỷ đồng

Thay đổi: +17.134 tỷ đồng (+12,83%) 21 Bac A Bank 138.333 Bac A Bank

30/6: 136.220 tỷ đồng

30/9: 138.333 tỷ đồng

Thay đổi: +2.113 tỷ đồng (+1,55%) 22 ABBank 134.592 ABBank

30/6: 135.016 tỷ đồng

30/9: 134.592 tỷ đồng

Thay đổi: -424 tỷ đồng (-0,31%) 23 VietBank 117.289 VietBank

30/6: 119.949 tỷ đồng

30/9: 117.289 tỷ đồng

Thay đổi: -2.661 tỷ đồng (-2,22%) 24 VietABank 96.680 VietABank

30/6: 96.199 tỷ đồng

30/9: 96.680 tỷ đồng

Thay đổi: +481 tỷ đồng (+0,50%) 25 BVBank 85.013 BVBank

30/6: 83.385 tỷ đồng

30/9: 85.013 tỷ đồng

Thay đổi: +1.628 tỷ đồng (+1,95%) 26 KienlongBank 78.465 KienlongBank

30/6: 77.618 tỷ đồng

30/9: 78.465 tỷ đồng

Thay đổi: +847 tỷ đồng (+1,09%) 27 PGBank 49.615 PGBank

30/6: 48.349 tỷ đồng

30/9: 49.615 tỷ đồng

Thay đổi: +1.266 tỷ đồng (+2,62%) 28 Saigonbank 21.755 Saigonbank

30/6: 22.205 tỷ đồng

30/9: 21.755 tỷ đồng

Thay đổi: -450 tỷ đồng (-2,03%)

NCB và LPBank tăng trưởng mạnh nhất

Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB là ngân hàng dẫn đầu trong quý III/2026. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 12,83% trong vòng ba tháng, từ 133.527 tỷ đồng lên 150.661 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là LPBank với mức tăng trưởng 12,13%, đưa dư nợ cho vay khách hàng lên 481.570 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9.

Sacombank đứng thứ ba với mức tăng 10,11%. Đây cũng là ba ngân hàng duy nhất trong nhóm khảo sát ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 10% trong quý III.

HDBank đứng thứ tư với mức tăng trưởng 9,24%, bỏ khá xa các ngân hàng xếp sau gồm PVcomBank (5,57%), MB (4,93%), VPBank (4,37%) và VIB (3,58%).

Ở chiều ngược lại, Eximbank là ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Tại thời điểm 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank còn 151.866 tỷ đồng, giảm 36.164 tỷ đồng, tương đương 19,23% so với cuối quý II.

Các ngân hàng khác ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng sụt giảm trong quý III gồm VietBank (2,22%), Saigonbank (2,03%), TPBank (1,18%), ABBank (0,31%) và OCB (0,25%).

HDBank và Sacombank vượt SHB về quy mô cho vay khách hàng

Về quy mô cho vay, BIDV tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu với dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,56 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2026. Hai vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank và Vietcombank với dư nợ lần lượt đạt 2,14 triệu tỷ đồng và 1,82 triệu tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân, MB và VPBank tiếp tục dẫn đầu với dư nợ cho vay khách hàng lần lượt đạt gần 1,29 triệu tỷ đồng và 1,21 triệu tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của 5 ngân hàng trên đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng dư nợ của 28 ngân hàng được khảo sát.

Techcombank và ACB lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 7 với quy mô cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng và 765.614 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tăng trưởng cho vay cao trong quý III đã giúp HDBank và Sacombank cùng vượt SHB về quy mô dư nợ cho vay khách hàng, qua đó lần lượt vươn lên vị trí thứ 8 và thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Trong khi đó, SHB lùi xuống vị trí thứ 10 với dư nợ cho vay khách hàng đạt 670.302 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cuối tháng 6/2026.

Ngoài nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu, LPBank đang tiến sát mốc dư nợ cho vay khách hàng 500.000 tỷ đồng, trong khi VIB đã vượt mốc 400.000 tỷ đồng.