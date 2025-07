Vượt Hội An, Phú Quốc lọt top những điểm đến được khách quốc tế yêu thích nhất

Phú Quốc ngày càng được yêu thích bởi du khách quốc tế

Theo báo cáo từ Agoda, Phú Quốc đã vượt Hội An – một điểm đến hút khách quốc tế hàng đầu để lọt top 5 điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu 2025, chỉ sau Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội. Đáng chú ý, Phú Quốc xếp thứ 2 trong danh sách điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, chỉ sau Nha Trang, và đứng thứ 3 trong lựa chọn nghỉ dưỡng của khách Trung Quốc.

"Sự gia tăng mạnh mẽ của các đường bay thẳng, các chuyến thăm của người nổi tiếng và những giải thưởng uy tín từ các tổ chức du lịch như Travel + Leisure đã góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới, sánh ngang với những thiên đường biển mang tính biểu tượng nhất châu Á", trang tin du lịch uy tín của thế giới Travel and Tour World nhận định. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đã đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó có 900.000 khách quốc tế - mức tăng 76,7% so với cùng kỳ 2024.

Trong tháng 6, Phú Quốc đón hơn 20 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, hãng Hong Kong Express cũng tăng tần suất khai thác tuyến bay đến Phú Quốc từ 2 chuyến/ngày lên 3 chuyến/ngày, các chuyến bay từ Hàn Quốc đạt 7-8 chuyến mỗi ngày, phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao từ thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á. Sự kết nối hàng không ngày càng thuận tiện giúp du khách từ các thành phố lớn trong khu vực châu Á dễ dàng tiếp cận đảo Ngọc và khiến Phú Quốc trở thành tâm điểm chú ý trên bản đồ du lịch của khu vực.

Cũng theo TTW, Phú Quốc là điểm đến đang giúp thay đổi diện mạo của ngành du lịch Việt Nam. Thiên đường nhiệt đới này đang được thế giới đón nhận nồng nhiệt, minh chứng qua lượt khách quốc tế tăng vọt và sự xuất hiện liên tục trong các bảng xếp hạng quốc tế. "Không còn là một ngôi sao đang lên, Phú Quốc thực sự đã định hình mình như một trung tâm văn hóa, nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vượt xa một điểm đến nghỉ dưỡng thuần túy," TTW nhận định.

Điều gì dẫn đến sự thành công của Phú Quốc?

Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên trong giải thưởng Luxury Awards của tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Travel + Leisure tại hạng mục những hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương. Đây là giải thưởng có tiêu chí rất khắt khe, yêu cầu các điểm đến phải đạt tiêu chuẩn cao cấp (luxury) từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí, đến dấu ấn thương hiệu và khả năng tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa.

Hàng ngàn du khách xem show Kiss of the Sea mới được chứng nhận kỷ lục Guinness tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Đặc biệt hơn cả, Phú Quốc là điểm đến duy nhất tại Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách trên toàn cầu.

Không chỉ thiên nhiên, các hệ sinh thái du lịch-nghỉ dưỡng-giải trí là "linh hồn" thổi sức sống hiện đại vào vẻ đẹp nguyên sơ sẵn có của Phú Quốc. Hệ thống lưu trú trên đảo Ngọc có sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế như JW Marriott Phu Quoc, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc cho đến các thương hiệu siêu sang sắp ra mắt như Ritz-Carlton Reserve hay The Luxury Collection… Ngoài ra, những công trình biểu tượng và những trải nghiệm độc bản trên thế giới như cáp treo ba dây dài nhất thế giới Hòn Thơm, Cầu Hôn "không chạm" độc đáo, show Kiss of the Sea lập kỷ lục Guinness, trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm… đang giúp đảo Ngọc ngày càng "tỏa sáng". Tất cả những yếu tố đó báo hiệu Phú Quốc sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Phú Quốc được mệnh danh là "hòn đảo của những kỷ lục" với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm

"Đảo Ngọc hoang sơ ngày nào của Việt Nam giờ đây không còn là một bí mật - Phú Quốc đã trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ của mọi tín đồ du lịch. Với những bãi cát trắng mịn, đầm phá xanh biếc, hệ thống resort sang trọng cùng hệ sinh thái sôi động, Phú Quốc đang viết nên chương mới cho du lịch Việt Nam — một chương sẽ đưa đảo Ngọc lên vị trí trung tâm trên bản đồ du lịch thế giới.", TTW kết luận.