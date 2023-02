Vượt nửa vòng trái đất, khí cầu gián điệp của Trung Quốc khiến người Mỹ “giật mình”: Tô đậm những bất đồng của 2 siêu cường

Hôm 2/2, Lầu Năm Góc cho biết họ phát hiện ra một quả khí cầu gián điệp của Trung Quốc đang bay trên vùng trời tây bắc nước này. Lầu Năm Góc không định bắn hạ vật thể bay này khi các quan chức cho rằng mảnh vỡ từ nó có thể làm tổn thương những người trên mặt đất.

Tiết lộ này được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken, nơi ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc trong 6 năm qua. Ngoài ra, thông tin về quả khinh khí cầu được công bố chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng, vốn đã leo thang giữa 2 cường quốc.

Phía Mỹ cho biết đây không phải lần đầu tiên họ phát hiện khí cầu do thám của Trung Quốc. Tuy nhiên, thiết bị này dường như ở lại lâu hơn so với những thiết bị trước đó. Một quan chức giấu tên cho biết nó không gây ra mối đe dọa nào. Họ cũng nhấn mạnh giá trị của thiết bị trong việc do thám sẽ chẳng thể hơn được việc sử dụng vệ tinh.

Lầu Năm Góc nói rằng khinh khí cầu được thả từ Trung Quốc đã đi qua Quần đảo Aleutian của Alaska, qua Tây Bắc Canada trước khi đến một nơi nào đó ở Montana, nơi nó vẫn đang lơ lửng hôm 1/2. Hiện chưa rõ Trung Quốc muốn tìm kiếm thông tin gì ở khu vực này. Montana là nơi Mỹ đặt Phi đoàn Tên lửa 341 và Căn cứ Không quân Malmstrom, một trong 3 căn cứ mà Không quân Mỹ sử dụng để vận hành và bảo trì các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Do bay ở độ cao lớn hơn rất nhiều so với hoạt động của các máy bay thương mại nên thiết bị này không gây ra bất cứ mối đe dọa nào với các hoạt động dân dụng. Lầu Năm Góc đã cử chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-22 theo dõi thiết bị, điều khiến nhiều máy bay bị hoãn cất cánh. Tuy nhiên, phía Mỹ quyết định không bắn hạ thiết bị này.

Các quan chức cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao để xử lý tình hình. Phía Mỹ cũng đã liên hệ với đối tác Trung Quốc để truyền đạt mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trung Quốc có một số vệ tinh trên quỹ đạo, cách mặt biển khoảng 480 km. Giới chức Mỹ cho biết những vệ tinh do thám của Trung Quốc có thể chụp ảnh và giám sát các vụ phóng tên lửa, giống như Mỹ. Hai quốc gia này có lịch sử do thám lẫn nhau.

Lầu Năm Góc tin rằng quả khí cầu do thám này không “cung cấp bất cứ thông tin gì khác” so với những gì mà hệ thống vệ tinh của Trung Quốc có thể thu thập.

Về phần mình, Mỹ cũng thường xuyên duy trì các hoạt động do thám nhằm vào phía Trung Quốc. Hiện nay, Mỹ đang tập trung vào tham vọng công nghệ và quân sự của Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc Mỹ công bố thông tin về hoạt động do thám ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của ông Blinken một lần nữa nhấn mạnh những căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai siêu cường kinh tế, vốn đã ở mức rất cao trong vài năm qua.

