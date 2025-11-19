Vượt qua mùa sale Black Friday: Dễ lắm, để ACB chỉ cho

Với thẻ tín dụng ACB, ưu đãi được kích hoạt tự động ở hầu hết nhu cầu hằng ngày, giúp bạn mua sắm thoải mái mà vẫn giữ ngân sách được cân đối.

Người dùng hiện đại tiêu tiền thông minh: Tiện lợi là ưu tiên, ưu đãi là điểm cộng

Black Friday không chỉ là cuộc đua săn giá rẻ, mà còn là thời điểm nhiều người muốn mua sắm hợp lý hơn. Thay vì "quét sạch giỏ hàng", hành vi tiêu dùng hiện nay đang chuyển sang tận dụng các ưu đãi sẵn có để giữ ngân sách trong tầm kiểm soát. Theo báo cáo 2025 của Decision Lab, hơn 70% người tiêu dùng cho biết họ sử dụng thẻ hoặc ví điện tử không chỉ vì tiện lợi, mà vì có thể tự động nhận ưu đãi mỗi lần thanh toán.

Thói quen này giúp mùa sale trở nên "dễ thở" hơn: từ đơn hàng online đến ly cà phê sáng, chuyến xe giờ cao điểm - mọi khoản nhỏ đều có thể tiết kiệm được. Việc giảm giá ở nhiều giao dịch trong ngày tạo ra hiệu ứng cộng dồn rõ rệt, giúp chi tiêu hợp lý mà không bỏ lỡ trải nghiệm.

Đó cũng là lý do thẻ tín dụng ACB trở thành "bộ lọc chi tiêu" được nhiều người lựa chọn mùa sale. Ưu đãi phủ đủ nhu cầu và được kích hoạt tự động khi thanh toán, giúp bạn trải qua Black Friday theo cách nhẹ nhàng hơn: mua món mình thích, nhận deal hợp lý và ví tiền không bị nhẹ tênh sau những lần chốt đơn.

Ưu đãi cực chất từ thẻ tín dụng ACB: shopping - di chuyển - ẩm thực - du lịch đều có deal

Dù bạn đang "refresh tủ đồ" hay chuẩn bị thêm vào những món từ wishlist hoặc quà tặng mùa lễ, hẹn hò café, đi làm mỗi ngày hay chuẩn bị cho kỳ nghỉ, thẻ tín dụng ACB thiết kế loạt ưu đãi phù hợp với từng hành trình trong cuộc sống.

Shopping thả ga, hóa đơn vẫn nhẹ, ưu đãi tự động từ ACB giúp bạn "mua được nhiều hơn với cùng một ngân sách":

- Shopee: Giảm 50.000đ cho đơn từ 500.000đ, ngoài ra còn được tích điểm 3% trên ACB Rewards

- Trả góp 0% cho mọi chi tiêu từ 1.000.000đ, kỳ hạn linh hoạt 03–12 tháng.

Hơn hết, ACB dành riêng cho chủ thẻ tín dụng ACB Privilege Visa Signature / Visa Signature những trải nghiệm cao cấp với:

- Phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,9% - tối ưu chi tiêu quốc tế

- Giảm 5% tại các thương hiệu thời trang thuộc Tam Sơn Group (Tory Burch, Kenzo, BOSS…)

- Giảm 50% (tối đa 2.000.000đ) cho hóa đơn từ 3.000.000đ tại các nhà hàng

- Golf: Giảm 500.000đ phí chơi, gồm phí ra sân + xe điện + caddy tại hơn 60 sân Golf trên toàn quốc

Và để hành trình mua sắm trọn vẹn hơn, ACB còn hỗ trợ bạn ở mọi điểm chạm trong ngày. Giữa những vòng đi thử đồ, tìm size hay đặt online, bạn vẫn có thể tiết kiệm thêm ở các khoản nhỏ. Grab giảm đến 30.000đ mỗi chuyến giúp bạn di chuyển linh hoạt giữa các điểm mua sắm; Starbucks miễn phí upsize cho một ly cà phê "nạp năng lượng"; và nếu bạn muốn tự thưởng một chuyến du lịch sau mùa sale, Traveloka giảm 200.000đ cho booking từ 2.000.000đ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Những ưu đãi còn lại từ XanhSM, CGV, Highlands, ShopeeFood, %Arabica, Trip.com hay Japan Airlines xuất hiện như những "bonus dễ chịu" để trải nghiệm mua sắm của bạn nhẹ nhàng, trọn vẹn.

Mùa sale vốn đã đủ hấp dẫn, nhưng với thẻ tín dụng ACB, mọi giao dịch đều trở thành một trải nghiệm thông minh. Dù bạn là người mê shopping, thích café, di chuyển nhiều hay đang chuẩn bị cho chuyến đi xa, ACB đã "đặt sẵn" các ưu đãi để bạn tận hưởng nhiều hơn và chi tiêu hiệu quả hơn.

Cuối năm này, đừng chỉ săn deal - hãy để thẻ tín dụng ACB giúp bạn mở khóa thêm nhiều giá trị. Một lần chạm, ngàn ưu đãi và rất nhiều điều đáng để trải nghiệm.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi thẻ tín dụng ACB có thể tham khảo tại đây hoặc liên hệ Dịch vụ Khách hàng theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.