Vượt Trung Quốc - 'mỏ vàng' tỷ đô của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ tại Mỹ: Giá tăng cao, nước ta khẳng định vị thế tay nghề hàng đầu thế giới

Theo số liệu thống kê sơ bộ Hiệp hội Dệt may Việt Nam công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng dệt may của Việt Nam tháng 5/2025 ước đạt 3,71 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng 4 và tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung, tổng KNXK hàng dệt may 5 tháng 2025 ước đạt 17,58 tỷ USD, tăng 9,0% so cùng kỳ 2024. Trong đó KNXK hàng may mặc ước đạt 13,818 tỷ USD, tăng 11,6%; KNXK xơ sợi ước đạt 1,737 tỷ USD, giảm 4,3%; KNXK vải ước đạt 1,131 tỷ USD, tăng 6,0%; ...

Đáng chú ý, không chỉ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, ngành hàng may mặc của Việt Nam còn vượt qua Trung Quốc, vươn lên dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Song song với đó, các doanh nghiệp trong ngành dệt may còn tích cực mở rộng thị phần sang Trung Đông, châu Phi và chinh phục hơn 130 thị trường trên toàn cầu.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất cho thị trường Mỹ chiếm khoảng 16,3% thị phần, tương đương 5,09 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm. Đơn giá trung bình đạt 3,43 USD/m2, tăng 3,59%.

Nguồn: VITAS

Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 ở ngành hàng may mặc với kim ngạch xuất khẩu đạt 4,36 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2025, tăng 0,60%. Đơn giá trung bình đạt 1,78 USD/m2, giảm 1,19% so với cùng kỳ năm.

Vị trí thứ 3 thuộc về Bangladesh khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ 4T/2025 mang về 2,98 tỷ USD, tăng 29,34% so với cùng kỳ năm. Đơn giá trung bình đạt 3,05 USD/m2, tăng nhẹ 0,80% so với cùng kỳ năm.

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, ngành dệt may đã trải qua những tháng đầu năm đầy áp lực, nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, tìm ra nút thắt và giải pháp để vượt khó. Nhiều doanh nghiệp đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, được người tiêu dùng quốc tế đánh giá cao về chất lượng và uy tín.

Nhận định thị trường thời gian tới, các doanh nghiệp cho rằng, sản xuất và đơn hàng vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức như sức mua toàn cầu chưa phục hồi mạnh, căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực, chi phí logistic leo thang...

Năm 2025, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 47 - 48 tỷ USD, tăng trưởng hơn 11% so với năm trước đó. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp đang nỗ lực đầu tư cho sản xuất xanh, ứng dụng Al vào các công đoạn sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, mở rộng thị phần…