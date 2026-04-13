W Signature - Chuẩn mực không gian làm việc cao cấp tại Phú Mỹ Hưng

Chiến lược mở rộng theo chiều sâu

Tiếp nối thành công từ các dự án W Building và W Pasteur, sự ra đời của W Signature khẳng định vị thế của W Business Center trong phân khúc Coworking cao cấp tại Việt Nam. Thay vì mở rộng thuần túy về quy mô, dự án này minh chứng cho định hướng phát triển chiều sâu, tập trung vào tệp khách hàng doanh nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về không gian và dịch vụ.

Lễ khai trương diễn ra tại tầng 5, tòa nhà Phú Mỹ Hưng Tower với sự hiện diện của đông đảo đối tác và khách hàng. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc tăng trưởng mà còn mở ra không gian kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.

Tiên phong chuẩn mực WELL Coworking Rating

Trong bối cảnh mô hình làm việc hiện đại dịch chuyển mạnh mẽ, W Signature tiên phong áp dụng tiêu chuẩn WELL Coworking Rating. Đây là chứng nhận quốc tế chú trọng đến các yếu tố sức khỏe, sự bền vững và tiện nghi, khẳng định chất lượng môi trường làm việc, nâng cao trải nghiệm, sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng.

Mọi chi tiết từ chất lượng không khí, hệ thống ánh sáng đến vật liệu công thái học đều được tối ưu hóa. Thiết kế dự án theo đuổi phong cách tối giản hiện đại với nội thất cao cấp nhập khẩu từ Ý và Hàn Quốc, tạo nên một môi trường làm việc tinh tế nhưng vẫn đảm bảo tính công năng vượt trội.

Ông Nguyễn Thanh Tâm (CEO - W Business Center) giới thiệu những giá trị khác biệt của mô hình W Signature trong lễ ra mắt tại Phú Mỹ Hưng Tower.

Mô hình "All-in-one" tại tâm điểm kinh tế Nam Sài Gòn

Tọa lạc tại Phú Mỹ Hưng Tower - tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận LEED Gold, W Signature hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng đạt chuẩn quốc tế của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Với khả năng kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại Crescent Mall, dự án được định vị là một "Lifestyle Hub" toàn diện – nơi làm việc, tiếp khách và giải trí được tích hợp liền mạch.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là phòng President Suite – văn phòng hạng sang được thiết kế riêng biệt chú trọng sự riêng tư, trang bị nội thất cao cấp nhằm hướng đến quý khách hàng mong muốn trải nghiệm một không gian làm việc sang trọng, hiện đại và đẳng cấp.

Trước làn sóng nhu cầu về văn phòng linh hoạt chất lượng cao đang tăng trưởng mạnh, W Signature được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến ưu việt của cộng đồng doanh nghiệp tại khu Nam TP.HCM.

Văn phòng cho thuê với không gian hiện đại mang đến hiệu quả làm việc tối ưu

W Business Center

Hotline: 090 636 56 38

Website: https://woffice.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/wofficevn

W Signature - 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP.HCM