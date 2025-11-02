Warren Buffet quyết ‘ngồi im’, ‘pháo đài’ tiền mặt của Berkshire Hathaway lại lập kỷ lục mới

Quý 3, lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 13,49 tỷ USD. Mức tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận mảng bảo hiểm tăng hơn 200% lên 2,37 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Berkshire nhiều lần giảm mạnh nhưng CEO Warren Buffett vẫn không mua lại cổ phiếu, đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp. Cổ phiếu hạng A và B của tập đoàn tăng 5% so với đầu 2025, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 16,3%.

Cổ phiếu loại A của Berkshire trong tuần tính đến 31/10.

Do không mua lại cổ phiếu hay thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào, lượng tiền mặt của Berkshire tăng lên mức kỷ lục 381,6 tỷ USD tính đến cuối tháng 9, vượt mức đỉnh 347,7 tỷ USD trong quý 1.

Tập đoàn cũng bán ròng cổ phiếu trong quý 3, thu về lợi nhuận trước thuế 10,4 tỷ USD. Đây là quý thứ 12 liên tiếp tập đoàn bán ròng cổ phiếu. Diễn biến này cho thấy Warren Buffett tiếp tục thận trọng trong việc mua thêm cổ phiếu mới khi thị trường đang định giá cao.

Tháng 5, tỷ phú Buffett, 95 tuổi, đã tuyên bố sẽ rời ghế CEO vào cuối năm nay, khép lại 6 thập kỷ lãnh đạo Berkshire. Greg Abel, Phó chủ tịch phụ trách các hoạt động kinh doanh phi bảo hiểm, sẽ kế nhiệm vị trí CEO. Còn Warren Buffett tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT. Abel cũng sẽ bắt đầu viết thư gửi cổ đông thường niên từ năm 2026. Cổ phiếu Berkshire giảm 12% sau thông báo chuyển giao quyền lực.

Tháng trước, Berkshire thông báo mua lại mảng hóa dầu OxyChem của Occidental Petroleum với giá trị 9,7 tỷ USD tiền mặt. Đây là thương vụ đầu tư lớn nhất của Berkshire kể từ năm 2022 khi tập đoàn chi 11,6 tỷ USD mua lại công ty bảo hiểm Alleghany.

Tính chung, lợi nhuận ròng của Berkshire, bao gồm cả lãi từ danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 30,8 tỷ USD.

Berkshire sở hữu gần 200 doanh nghiệp, trải dài ở các mảng bảo hiểm, dịch vụ tiện ích, năng lượng tái tạo, hóa chất, công nghiệp, tiêu dùng.

Tham khảo: CNBC, Reuters﻿