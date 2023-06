Warren Buffett: Có 1 quy tắc giúp nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp tránh được thất bại và gặt hái thành công

Warren Buffett là nhà đầu tư huyền thoại và là một trong những doanh nhân thành công được nhiều người ngưỡng mộ. Ông nổi tiếng với những chiến lược đầu tư có giá trị dài hạn cùng nhiều lời khuyên bổ ích.

Trong những lời khuyên của ông, có một điều “ít ai biết tới” nhưng lại cực hiệu quả, đó là quy tắc Noah. Quy tắc này đã đưa ra một chỉ dẫn quý báu về cả đầu tư và lãnh đạo.

Nguyên tắc Noah

Nguyên tắc này được lấy cảm hứng từ tên nhân vật Noah trong Kinh Thánh, người đã cứu thế giới bằng cách đóng một con tàu đề phòng một trận lụt lớn.

Đối với việc đầu tư hay kinh doanh, quy tắc Noah nhấn mạnh rằng nhà đầu tư, doanh nhân hay bất cứ ai cũng nên dự đoán trước diễn biến của thị trường và chuẩn bị phương án phòng thủ tốt nhất để hạn chế rủi ro.

Cụ thể, vào ngày 11/9/2001, Berkshire Hathaway đã phải đối mặt với một khoản lỗ lịch sử. Vì vậy, trong báo cáo cổ đông thường niên năm 2001 của tập đoàn, ông Warren Buffett đã giải thích về sai lầm đó.

Ông chia sẻ rằng bản thân thực sự đã mường tượng trước diễn biến của thị trường vào ngày định mệnh này. Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận bản thân đã không biến suy nghĩ đó thành hành động ngăn chặn.

Về bản chất, quy tắc này khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động trong kinh doanh cũng như thị trường. Để làm được, mọi người nên xây dựng một “con thuyền” vững chắc - có được nền tảng doanh nghiệp tốt. Đồng thời, nhà đầu tư và các giám đốc điều hành cũng cần có chính sách phòng thủ tốt.

Tư duy dài hạn

Một trong những khía cạnh quan trọng của quy tắc Noah là nhấn mạnh vào tư duy dài hạn. Ông Buffett luôn nói về tầm quan trọng của việc này - hơn là bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường. Cách tiếp cận kiên nhẫn và kiên định đó hiệu quả với cả những doanh nghiệp hàng đầu.

Trong cuốn sách The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World, tác giả Dorie Clark đã chỉ ra mức độ cần thiết của việc trau dồi tư duy chiến lược cũng như đưa ra quyết định với tầm nhìn dài hạn trong thế giới phát triển nhanh như ngày nay.

Vị tác giả đã lập luận rằng thành công và sự thỏa mãn đến từ cuộc chiến lâu dài, tập trung vào tăng trưởng bền vững và những thành tựu có ý nghĩa hơn là những lợi ích ngắn hạn. Điều này đòi hỏi phải phát triển tính kiên nhẫn, khả năng phục hồi và tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu của mỗi người.

Khả năng thích ứng và tính linh hoạt là những đặc điểm quan trọng trong tư duy và chiến lược dài hạn, đặc biệt là trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng.

Các nhà lãnh đạo ngày nay phải sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và liên tục đánh giá lại các chiến lược để luôn dẫn đầu trong một thị trường “xoay vần” liên tục.

Chắc chắn sẽ có những trở ngại và thất bại, đó là lý do tại sao quy tắc Noah cũng nói về việc có tư duy đúng đắn. Ví dụ, quan điểm của Buffett cho rằng việc xây dựng một con thuyền vững chắc và ổn định để tránh hoặc chống chọi với một trận đại hồng thủy kinh tế chắc chắn là điều quan trọng.

Tuy nhiên, có được tinh thần kiên cường để khắc phục, điều chỉnh lại những thất bại của mình và sử dụng nghịch cảnh làm chất xúc tác cho sự phát triển hơn nữa là một điều quan trọng không kém đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Nhìn chung, quy tắc Noah nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tinh thần cho những diễn biến xấu có thể xảy tới, cả trước hay sau. Thay vì sợ hãi hay hoảng loạn trong thời kỳ biến động, Warren Buffett khuyến khích các nhà lãnh đạo nên giữ bình tĩnh và tập trung vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

