Warren Buffett ngược sóng

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett không còn đứng nhìn. Tập đoàn Berkshire Hathaway mà ông điều hành đã rót hơn 1 tỷ USD vào ba cổ phiếu. Đó là Lennar, Chevron và Constellation Brands. Song song với đó, Berkshire Hathaway giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục.

Trong nhiều năm, các khoản đầu tư của Warren Buffett có hiệu suất vượt trội hơn cả chỉ số S&P 500. Vì thế, mỗi khi ông ra quyết định, thị trường đều chú ý. Và ba thương vụ mới nhất của ông phản ánh rõ định hướng hiện tại.

Ba mã cổ phiếu mà Buffett chọn đều mang tính "phòng thủ". Lennar là doanh nghiệp xây dựng nhà ở, Chevron là tập đoàn năng lượng, còn Constellation Brands kinh doanh đồ uống có cồn. Trong khi cổ phiếu liên quan đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) gây sốt thị trường, Buffett lại tập trung vào những doanh nghiệp có nhu cầu ổn định lâu dài.

Lennar được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp vì giá nhà trở nên vừa túi tiền hơn và doanh nghiệp có thể vay vốn rẻ hơn. Chevron và Constellation Brands cũng hưởng lợi khi lãi suất giảm, nhưng nhiên liệu và đồ uống vốn là những khoản chi mà người tiêu dùng ít cắt giảm nhất. Nhu cầu xăng dầu vẫn thiết yếu và bia rượu vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều người.

Warren Buffett không chạy theo làn sóng cổ phiếu AI như nhiều nhà đầu tư khác, mà ông vẫn trung thành với chiến lược tìm kiếm những cổ phiếu giá trị bị thị trường bỏ quên.

Chiến lược này từng khiến ông bỏ lỡ cơ hội lớn với Amazon hay Microsoft trong quá khứ, nhưng kết quả dài hạn cho thấy ông vẫn là một trong những nhà đầu tư hiệu quả nhất.

Ba cổ phiếu mà Buffett chọn đều là những cơ hội “mua khi giá giảm”. Cổ phiếu Constellation Brands đã giảm mạnh từ đầu năm, còn Lennar giảm đáng kể trong một năm qua. Chevron là cổ phiếu duy nhất có mức sinh lời đến thời điểm hiện tại, song hiệu suất vẫn kém hơn chỉ số S&P 500.

Buffett thường tìm kiếm giá trị ở những cổ phiếu bị thị trường bỏ qua. Cả ba cổ phiếu này đều không nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư tăng trưởng, nhưng lại hấp dẫn với những ai theo trường phái đầu tư giá trị.

Tương tự nhiều khoản đầu tư khác của Buffett, cả ba doanh nghiệp này đều chi trả cổ tức cho cổ đông. Dù tốc độ tăng doanh thu hằng năm không cao, họ vẫn duy trì được dòng tiền ổn định.

Ba doanh nghiệp mà Warren Buffett chọn đều có lịch sử hoạt động lâu đời và cung cấp sản phẩm, dịch vụ có nhu cầu cao trong mọi chu kỳ kinh tế. Chevron được thành lập năm 1879, Constellation Brands năm 1945 và Lennar năm 1954.

Những cổ phiếu tăng nóng trong lĩnh vực AI có thể mang lại lợi suất cao trong ngắn hạn, nhưng không phải ngành “hot” nào cũng thành công. Các cổ phiếu xe điện và SPAC từng bùng nổ năm 2021, nay phần lớn đã lao dốc. Nikola và Workhorse là hai ví dụ điển hình.

Warren Buffett đầu tư với tầm nhìn nhiều năm thay vì vài tuần hay vài tháng. Cách tiếp cận này khiến ông có thể bỏ lỡ một số cơ hội tăng trưởng nhanh, nhưng giúp tránh được những cơn sốt đầu cơ mang tính nhất thời.

Các khoản đầu tư mới nhất của Buffett xoay quanh tiêu dùng, một lĩnh vực ổn định và bền vững. Đây cũng là định hướng mà các nhà đầu tư có thể cân nhắc khi đánh giá những cơ hội trên thị trường hiện nay.

Theo Yahoo Finance﻿