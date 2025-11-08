Warren Buffett cảnh báo: Không phải tôi!

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-11-2025

Warren Buffett lo ngại sẽ có một loại "virus" lan rộng ảnh hưởng đến túi tiền của nhiều người.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều nội dung mạo danh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tỷ phú Warren Buffett gửi thông điệp rõ ràng: Chỉ có một “Nhà tiên tri xứ Omaha”.

Tập đoàn Berkshire Hathaway mới đây cho biết trên YouTube đang lan truyền các video sử dụng hình ảnh Warren Buffett tạo bằng AI, với những phát ngôn mà ông chưa từng nói.

Nhà đầu tư 95 tuổi nổi tiếng với khả năng nhạy bén trong đầu tư. Ông được đặt biệt danh là Nhà tiên tri xứ Omaha. Chính vì thế, ông cũng trở thành mục tiêu cho các nội dung giả.

Dù hình ảnh có thể giống Buffett, Berkshire cho biết phần âm thanh thường sử dụng giọng đọc không nhấn nhá, vô cảm và “rõ ràng” không phải giọng của ông.

Trong thông cáo báo chí mang tên “It’s Not Me” (Đó không phải tôi), công ty dẫn lại một video có tiêu đề “Warren Buffett: Mẹo đầu tư số 1 cho người trên 50 tuổi (PHẢI XEM)”, trong đó có một giọng nói giả mạo đưa ra lời khuyên đầu tư.

Berkshire cảnh báo: “Những người không biết nhiều về Buffett có thể tin các video này là thật và bị nội dung này đánh lừa”. Thông cáo nêu: “Ông Buffett lo ngại các video giả mạo đang trở thành một loại virus lan rộng”.

Công nghệ deepfake và công cụ giả giọng bằng AI ngày càng dễ tiếp cận, khiến việc sản xuất nội dung mạo danh các nhân vật nổi tiếng trở nên đơn giản hơn. Điều này làm gia tăng lo ngại về thông tin sai lệch và tổn hại danh tiếng.

Tháng 5 vừa qua, FBI báo cáo rằng các đối tượng xấu đã sử dụng cuộc gọi và tin nhắn giả giọng bằng AI để mạo danh quan chức cấp cao Mỹ, nhằm tiếp cận tài khoản cá nhân của nhân viên chính phủ.

Trước đó, Warren Buffett từng phàn nàn về tình trạng mạo danh ông, gồm cả những video sử dụng AI ngày càng tinh vi.

Tháng 10/2024, hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông cảnh báo về “phát ngôn sai” cho rằng ông ủng hộ các ứng viên chính trị và các sản phẩm đầu tư.

Buffett gần như không còn tham gia chính trị sau khi từng ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Warren Buffett sẽ rời cương vị CEO Berkshire vào cuối năm nay. Người kế nhiệm ông là Phó chủ tịch Greg Abel.

﻿Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

buffett

