WHO cùng nhiều cơ quan kêu gọi Libya ngừng chôn nạn nhân lũ lụt trong mộ tập thể

Các tình nguyện viên chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng do bão lũ ở Libya ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hơn 1.000 nạn nhân trận lũ quét nghiêm trọng hôm 10/9 tại Libya cho đến nay đã được chôn cất tại các ngôi mộ tập thể. Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ các quận của Derna, một thành phố ở miền Đông Libya, vào tối 10/9 sau khi hai con đập bị vỡ. Hàng ngàn người đã thiệt mạng và mất tích.

Ông Kazunobu Kojima, quan chức y tế về an toàn sinh học và an ninh sinh học tại Chương trình Các sự kiện Khẩn cấp về Y tế của WHO, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm kịch không vội vàng tiến hành chôn cất hàng loạt hoặc hỏa táng hàng loạt”.

Trong tuyên bố chung do WHO cùng Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) đưa ra có kêu gọi quản lý tốt hơn việc chôn cất qua các ngôi mộ riêng lẻ được phân định rõ ràng và có thông tin dữ liệu. Các cơ quan này đồng thời cho rằng việc chôn cất vội vàng có thể dẫn đến đau khổ tinh thần lâu dài cho thành viên trong gia đình các nạn nhân và phát sinh nhiều vấn đề xã hội, pháp lý.

Cơ quan này cũng bổ sung rằng thi thể các nạn nhân của thiên tai “hầu như không bao giờ” gây ra mối đe dọa về sức khỏe. Trừ trường hợp các thi thể được chôn ở trong hoặc gần nguồn cung cấp nước ngọt.

Bilal Sablouh, lãnh đạo Pháp y Khu vực châu Phi của WHO, kể lại: "Các thi thể nằm rải rác trên đường phố, trôi dạt vào bờ, bị chôn vùi dưới những tòa nhà và đống đổ nát. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, một trong những đồng nghiệp của tôi đã đếm được hơn 200 thi thể trên bãi biển gần Derna".

Ông cho biết thêm ICRC đã cử một chuyến bay chở hàng tới Benghazi vào 15/9 với 5.000 túi đựng thi thể.