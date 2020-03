WHO: Số ca nhiễm corona mới bên ngoài cao gấp 9 lần ở Trung Quốc trong 24 giờ

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khi dịch bệnh đang lan rộng khắp các châu lục khác, số ca mắc mới ở Trung Quốc đang giảm. Cụ thể, Trung Quốc chỉ có 206 ca nhiễm corona mới vào ngày 1/3, mức thấp nhất kể từ ngày 22/1. Trong khi đó, bên ngoài Trung Quốc, dịch bệnh đã lan tới 61 quốc gia và vùng lãnh thổ với trên 8.739 ca mắc và 127 trường hợp tử vong. 81% số ca mắc bên ngoài Trung Quốc tập trung ở 4 quốc gia.



"Dịch bệnh ở Hàn Quốc, Italy, Iran và Nhật Bản là quan ngại lớn nhất của chúng ta. Đây thực sự là một loại virus nguy hiểm với những đặc tính lạ. Chúng không phải là cúm. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về nó", ông Ghebreyesus cho biết hôm 2/3.

Trong 57 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, có 38 nơi với số ca mắc bằng 10 hoặc ít hơn. 19 quốc gia và vùng lãnh thổ cho biết chỉ có 1 ca mắc, một số khác thì không có trường hợp mắc mới trong 2 tuần qua, Ghebreyesus nhấn mạnh.

Người đứng đầu WHO cũng cho biết tổ chức này sẽ không ngần ngại tuyên bố COVID-19 là đại dịch nếu có bằng chứng cho thấy điều đó. Trong cuộc họp báo cuối tuần trước, ông Ghebreyesus cho rằng virus này có liên quan tới cúm và chưa có bằng chứng nào cho thấy nó lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là lý do vì sao WHO chưa tuyên bố đại dịch.

Hôm 2/3, bác sĩ Mike Ryan, một quan chức cấp cao của WHO, cho biết các nhà khoa học vẫn chưa thể nắm rõ cách thức hoạt động của COVID-19 và nó không giống bệnh cúm. "Chúng ta biết nó không truyền bệnh hoàn toàn giống cúm và điều đó mang đến hy vọng rằng chúng ta có thể đẩy lùi và ngăn chặn loại bệnh này", ông Ryan nhấn mạnh.

Ông Ryan cũng nhấn mạnh rằng WHO không nghi ngờ các quốc gia thiếu minh bạch bởi "đó là tình trạng dễ hiểu khi chúng ta không biết hết về tình hình dịch bệnh".

Việc virus corona lây lan bên ngoài mạnh gấp nhiều lần so với ở tâm dịch Trung Quốc là con số có nhiều ý nghĩa. Với người Trung Quốc, nó dường như cho thấy dịch bệnh đang dần được kiểm soát và khống chế. Tuy nhiên, đối với thế giới, đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh lây lan mạnh mẽ, vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc bất chấp việc Bắc Kinh tiến hành phong tỏa cả 1 tỉnh 60 triệu dân nhằm ngăn ngừa virus lây lan.

Ở thời điểm hiện tại, người ta cho rằng corona lây thông qua tiếp xúc giữa người với người, hoặc các giọt sinh ra khi hắt hơi hay ho cùng như lây lan gián tiếp thông qua việc virus nằm lại trên các vật vô tri. Virus này đặt biệt gây nguy hiểm cho người già và những người có mang sẵn bệnh. Triệu chứng là đau họng, chảy nước mũi, sốt hoặc viên phổi. Diễn biến nặng, virus có thể gây suy đa tạng hoặc tử vong.