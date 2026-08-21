Xác định kim cương lậu không vào PNJ, cổ phiếu lập tức 'cháy hàng'

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 21/8 trong trạng thái thận trọng. VN-Index có thời điểm giảm hơn 8 điểm ngay những phút đầu, trong khi số mã tăng và giảm không chênh lệch quá lớn. Sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, dòng tiền nhìn chung vẫn dè dặt.

Giữa bối cảnh đó, PNJ bất ngờ trở thành điểm sáng khi lực cầu tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Cổ phiếu nhanh chóng được đẩy lên mức giá trần 39.900 đồng, cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Đà tăng đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp trở lại ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ tăng hết biên độ lên 39.900 đồng/cổ phiếu. Ảnh minh họa.

Thanh khoản PNJ cũng tăng đột biến. Chỉ sau khoảng 30 phút, hơn 3,1 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch trên 127 tỷ đồng. Đến khoảng 11h, lượng cổ phiếu đặt mua tại giá trần đã lên tới khoảng 11 triệu đơn vị, trong khi bên bán gần như trắng.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Công an Thanh Hóa thông tin kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia. Toàn bộ số kim cương này được Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB) bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định, PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Từ vùng đáy cuối tháng 7, PNJ đã hồi phục hơn 30%. Tuy nhiên, thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 53% so với đỉnh thiết lập hồi đầu năm. Trong quý II, PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất 283 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi gần 437 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý thua lỗ lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu công bố báo cáo tài chính vào quý III/2008.

Trong bối cảnh cổ phiếu biến động mạnh, lực mua từ nội bộ và nhà đầu tư nước ngoài cũng trở thành điểm đáng chú ý. Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công vừa hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu, với giá trị tạm tính khoảng 36 tỷ đồng theo thị giá. Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, cũng mua 300.000 cổ phiếu.

Ở khối ngoại, nhóm quỹ T.Rowe Price đã mua thêm hơn 525.000 cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,07% và trở thành cổ đông lớn. Sprucegrove Investment Management cũng mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu trong phiên 14/8, đưa tỷ lệ sở hữu lên 5,04%.

Các giao dịch này diễn ra trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của PNJ. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 25/8. Một nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế.

Như vậy, sau giai đoạn chịu sức ép lớn từ thông tin liên quan vụ án kim cương và kết quả kinh doanh quý II, PNJ đang nhận được sự chú ý trở lại từ dòng tiền. Phiên tăng trần ngày 21/8 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự thay đổi đáng kể, dù cổ phiếu vẫn còn khoảng cách lớn so với vùng đỉnh đầu năm.