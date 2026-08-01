Điều gì có thể khiến dòng vốn ngoại đảo chiều trong nửa cuối năm?

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), dòng vốn đầu tư vào Việt Nam có thể tích cực hơn trong nửa cuối năm 2026, với hai kịch bản chính.

Ở kịch bản tích cực, dòng tiền có thể tìm kiếm cơ hội tại các thị trường khác khi rủi ro toàn cầu hạ nhiệt, các rào cản kỹ thuật được nới lỏng, xuất hiện những chủ đề đầu tư mới và xu hướng đa dạng hóa danh mục sang các thị trường, nhóm ngành khác gia tăng. Các chủ đề đầu tư mới được BSC đề cập gồm công nghệ, tài chính, an ninh và năng lượng. Bên cạnh đó, chính sách vĩ mô ổn định, hỗ trợ tăng trưởng cùng mức định giá hấp dẫn được đánh giá là những yếu tố hỗ trợ dòng vốn.

Trong kịch bản cơ sở, xu hướng đầu tư vào các chủ đề như AI và bán dẫn có thể tiếp diễn, song dòng tiền chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Tuy nhiên, áp lực bán ròng từ các quỹ theo dõi FTSE Frontier Index được kỳ vọng giảm dần, trong khi dòng tiền liên quan đến quá trình chuyển đổi nâng hạng có thể bắt đầu mua các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam.

BSC cũng lưu ý sự phân hóa về định giá giữa nhóm Vingroup và các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng hoặc mức định giá hấp dẫn. Theo đó, dòng tiền được kỳ vọng có sự chọn lọc, trong khi áp lực bán có thể giảm dần.

Về dài hạn, BSC cho rằng khả năng thu hút dòng vốn vào Việt Nam còn được hỗ trợ bởi các chính sách vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng, mức định giá hấp dẫn, cải cách thể chế, việc gia tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng thông qua cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, cũng như cơ chế niêm yết cho doanh nghiệp FDI.

Ngoài ra, việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế như DR, day-trading và short-selling, cùng quá trình chuyển đổi nâng hạng FTSE và mục tiêu MSCI trước năm 2030 cũng được BSC đưa vào nhóm yếu tố hỗ trợ triển vọng thu hút dòng vốn vào thị trường Việt Nam.

Trong ngắn hạn, sự kiện được kỳ vọng nhất là việc FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu chính thức cho bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS), dự kiến vào rạng sáng ngày 21/8. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình Việt Nam được chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi hạng hai, với thời điểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo kịch bản của BSC, dòng tiền liên quan đến quá trình chuyển đổi có thể được phân bổ vào 28 cổ phiếu qua 4 đợt. Tổng giá trị ước tính khoảng 1,32 tỷ USD, tương ứng khoảng 132 triệu USD trong đợt đầu, 265 triệu USD ở đợt thứ hai và khoảng 464 triệu USD cho mỗi đợt thứ ba và thứ tư.

VIC được dự báo là cổ phiếu thu hút dòng tiền lớn nhất, với tổng giá trị ước tính khoảng 459,4 triệu USD. Xếp sau là VHM với gần 169 triệu USD và HPG với khoảng 78,8 triệu USD. Một số cổ phiếu khác có giá trị dòng vốn dự kiến đáng chú ý gồm VPB, MSN, VCB, SSI, VNM, VIX và MWG.