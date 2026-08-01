CTCK chỉ ra chất xúc tác quan trọng giúp VN-Index tiến lên vùng 2.000 điểm

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán Maybank nhận định lãi suất đang trở thành yếu tố then chốt đối với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026.

Theo Maybank, trong khi tỷ giá tương đối ổn định, áp lực lạm phát và thanh khoản hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng vẫn neo cao trong ngắn hạn trước khi bắt đầu hạ nhiệt vào cuối năm.

Cùng lúc, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo giảm tốc sau nửa đầu năm tăng trưởng rất mạnh. Với bối cảnh này, Maybank kỳ vọng VN-Index có thể đi ngang trong ngắn hạn, song vẫn duy trì mục tiêu dài hạn ở 2.000 điểm.

Lãi suất có thể neo cao lâu hơn dự kiến

Theo Maybank, thâm hụt thương mại của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 18,9 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cho rằng diễn biến trên chủ yếu xuất phát từ sự tăng mạnh của giá bán dẫn và dầu trên thị trường thế giới, thay vì phản ánh sự suy giảm mang tính cơ cấu trong năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam.

Maybank kỳ vọng những yếu tố này sẽ dần hạ nhiệt trong thời gian tới.

Trong tháng 7, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm USD/VND tăng khoảng 1%. Theo Maybank, động thái này chủ yếu nhằm gia tăng tính linh hoạt cho tỷ giá theo cơ chế thị trường, thay vì phản ứng trước một áp lực tỷ giá mới.

Đối với lạm phát, dù giá dầu vẫn biến động mạnh trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thiếu ổn định, Maybank cho rằng lạm phát Việt Nam vẫn có thể được kiểm soát quanh 5% trong phần còn lại của năm 2026.

Một tín hiệu tích cực khác là mặt bằng lãi suất cao đang giúp tốc độ tăng trưởng tiền gửi dần bắt kịp tăng trưởng tín dụng, qua đó phần nào cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Tuy vậy, áp lực lạm phát cùng nhu cầu tín dụng lớn, đặc biệt từ các dự án hạ tầng quy mô lớn, sẽ khiến lãi suất khó giảm nhanh.

Maybank nhận định lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang dần ổn định quanh 7,5-8%/năm. Từ vùng này, công ty chứng khoán dự báo lãi suất có thể giảm khoảng 50 điểm cơ bản vào cuối năm.

Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ hạ nhiệt sau nửa đầu năm tăng mạnh

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 2/2026 tiếp tục duy trì tích cực, tương tự quý đầu năm, với nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn giữ vai trò dẫn dắt.

Theo thống kê của Maybank, lợi nhuận toàn thị trường tăng 46% so với cùng kỳ trong quý 2 và tăng 48% trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 24%, trong khi nhóm chứng khoán tăng 31%, cho thấy khả năng duy trì kết quả kinh doanh tương đối tốt dù mặt bằng lãi suất ở mức cao.

Bất động sản nhà ở nổi bật với lợi nhuận tăng 193%, song Maybank lưu ý kết quả này được hỗ trợ đáng kể bởi các khoản lợi nhuận bất thường.

Nhóm thép tăng trưởng khoảng 53%, hưởng lợi từ việc đẩy mạnh chi tiêu hạ tầng. Bán lẻ ghi nhận mức tăng 102%, được thúc đẩy bởi giá các sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông tăng và sự cải thiện thị phần của các doanh nghiệp đầu ngành.

Biến động giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran cũng tạo ra sự phân hóa mạnh giữa các ngành. Nhóm năng lượng ghi nhận lợi nhuận tăng khoảng 123%, hóa chất tăng 31%, còn logistics hàng hải tăng 65%. Trái lại, hàng không và một số hoạt động logistics chịu tác động mạnh từ chi phí nhiên liệu, khiến lợi nhuận giảm tới 98% so với cùng kỳ.

Mặc dù kết quả 6 tháng đầu năm tích cực, Maybank cho rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khó duy trì ở mức cao như hiện tại trong những quý tới.

Chi tiêu hạ tầng và mặt bằng giá sản phẩm ICT vẫn là những yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, lãi suất cao sẽ tiếp tục gây sức ép lên các nhóm ngành mang tính chu kỳ như tài chính, bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu. Bên cạnh đó, nền so sánh ngày càng cao cũng khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027 dần trở về mức bình thường hơn.

Maybank theo đó nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 lên 26%, nhưng đồng thời hạ dự báo cho năm 2027 xuống còn 10%.

VN-Index có thể đi ngang trước khi hướng tới 2.000 điểm

Ở góc nhìn thị trường, Maybank nhận định lãi suất cao vẫn là lực cản đáng kể đối với VN-Index và tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Việc FTSE Russell triển khai nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9/2026 có thể tạo thêm lực hỗ trợ, song chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn áp lực từ mặt bằng chi phí vốn hiện nay.

Do đó, Maybank kỳ vọng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn trước khi lấy lại xu hướng tăng, đặc biệt khi lãi suất bắt đầu giảm về cuối năm.

Công ty chứng khoán này tiếp tục duy trì mục tiêu VN-Index ở 2.000 điểm , tương ứng P/E dự phóng năm 2026 khoảng 12,5 lần , thấp hơn một độ lệch chuẩn so với mức trung bình 5 năm.

"Khả năng lãi suất hạ nhiệt trong những tháng cuối năm được xem là một trong những chất xúc tác quan trọng để thị trường tiến tới vùng mục tiêu này", báo cáo nêu rõ.

Về chiến lược đầu tư, Maybank ưu tiên các nhóm năng lượng, công nghệ thông tin và chứng khoán, bên cạnh một số cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng được lựa chọn.