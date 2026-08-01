Một doanh nghiệp "lăn chốt" trả cổ tức tiền mặt kỷ lục ngay trong tháng 9

Công ty cổ phần Trang (HNX: TFC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/9/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 30/9/2026.

Với 16,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TFC dự kiến chi khoảng 37 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Phương án cổ tức 22% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Đáng chú ý, mức cổ tức 22% lần này cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử trả cổ tức của TFC, vượt mức 20% của năm 2024. Trước đó, doanh nghiệp từng trả cổ tức tiền mặt 12% cho năm 2023 và 5% cho năm 2022.﻿

Đáng chú ý, phần lớn khoản chi sẽ rơi vào nhóm cổ đông lớn của doanh nghiệp. Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 30/6/2026, ông David Hồ sở hữu 3,86 triệu cổ phiếu, tương đương 22,94% vốn, dự kiến nhận khoảng 8,5 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Nguyệt nắm 22,02% vốn có thể nhận khoảng 8,15 tỷ đồng.

TFC được thành lập năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, đồng thời sản xuất, chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp niêm yết trên HNX từ năm 2015. TFC hiện sở hữu công ty con là Thực phẩm Dasumy và công ty liên kết Thực phẩm Dary.

Sang năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 445 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 47,65 tỷ đồng, giảm 32,1% so với cùng kỳ.