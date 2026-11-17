Ngày 17/11, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Việc xác minh cần làm rõ danh tính người chèo đò, diễn biến sự việc, cách thức ứng xử với du khách cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển khách tại bến thuyền Tam Cốc. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Một góc khu du lịch Tam Cốc.

Trước đó, ngày 16/11, mạng xã hội lan truyền bài viết của một hướng dẫn viên du lịch với nội dung bày tỏ sự thất vọng, thậm chí không muốn tiếp tục đưa khách đến tham quan Tam Cốc sau khi chứng kiến cảnh người chèo đò đòi tiền tip.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra chiều 14/11, khi đoàn khách gồm 12 người Trung Quốc vừa kết thúc hành trình tham quan bằng thuyền và lên bờ. Một phụ nữ chèo đò được cho là đã chạy theo, níu tay hai du khách để yêu cầu đưa thêm tiền tip.

Đáng chú ý, theo lời kể của hướng dẫn viên, người phụ nữ này nói với khách bằng tiếng Trung rằng họ phải đưa tiền tip. Khi du khách lấy ra 3 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, người chèo đò chê ít và tiếp tục yêu cầu thêm. Không chỉ vậy, người chèo đò còn quay sang trách hướng dẫn viên biết ngoại ngữ nhưng không hỗ trợ đòi tiền tip từ khách. Tình huống này khiến hướng dẫn viên bức xúc, cho rằng việc khách có thưởng thêm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện, không thể biến thành nghĩa vụ bắt buộc.

Bến đò khu du lịch Tam Cốc. Ảnh minh họa: Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Bình.

Hướng dẫn viên cho biết bản thân hiểu công việc chèo đò vất vả, đồng thời không phản đối việc du khách thưởng thêm cho người phục vụ nếu hài lòng với chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, việc chạy theo, níu kéo, gây áp lực để đòi tiền không chỉ khiến du khách khó chịu mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Theo phản ánh, trong quá trình tham quan, người hướng dẫn viên còn chứng kiến một số trường hợp người chèo đò dừng thuyền trước khi về bến, dùng cử chỉ và lời nói như “money”, “tiền tip” để đề nghị khách đưa thêm tiền.

Trước cách ứng xử này, một số du khách tỏ ra không thoải mái, đặt câu hỏi liệu tiền tip có phải khoản bắt buộc khi sử dụng dịch vụ chèo thuyền tại Tam Cốc hay không?