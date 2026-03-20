Xăng biến động, chàng trai văn phòng đạp xe 24km/ngày đi làm: Không chỉ tiết kiệm mà còn “lột xác” body sau 10 ngày

Clip: Di Anh

Quay lại xe đạp vì “thiên thời địa lợi”

8h20 sáng, anh Lê Công Định rời nhà ở phường An Lạc, bắt đầu hành trình đạp xe kéo dài khoảng 30 phút đến nơi làm việc tại phường Tân Sơn Nhì. Quãng đường một chiều khoảng 12km, không quá ngắn, nhưng với anh hiện tại lại trở thành thói quen mỗi ngày.

Ít ai biết trước đó, anh Định từng di chuyển hoàn toàn bằng xe xăng như phần lớn dân văn phòng. Nhưng khi giá xăng liên tục tăng, anh bắt đầu cân nhắc thay đổi.

Anh Lê Công Định

“Ngày xưa mình vẫn đi xe xăng bình thường. Được một thời gian thì xăng lên giá, yếu tố quan trọng nhất vẫn là xăng lên giá nên mình chuyển qua xe điện. Mình đi xe điện cũng khoảng 3 năm”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Giá xăng tiếp tục biến động, trong khi bản thân anh lại nhận ra một vấn đề khác rõ rệt hơn. “Làm văn phòng ngồi nhiều, ăn uống trà sữa, tiệc chiều, tiệc sau giờ làm… đủ thứ hết nên mình cảm giác cơ thể càng ngày càng phì ra, bụng mập lên.”

Chính sự kết hợp giữa chi phí sinh hoạt tăng và áp lực cân nặng, sức khỏe khiến anh đưa ra quyết định dứt khoát.

“Từ thời điểm xăng vừa lên là mình lấy xe đạp đi bơm liền, lôi ra sửa liền và quyết tâm đi xe đạp. Người mình đã mập rồi, xăng lại lên nữa. ‘Thiên thời địa lợi’ nên mình đi xe đạp.”

Những thay đổi bất ngờ: Bụng nhỏ lại, cuộc sống "chậm hơn"

Ban đầu, việc đạp xe không hề dễ dàng. Anh thừa nhận chỉ cần đạp khoảng 3km là đã thấy “nhiều”. Nhưng sau khoảng 10 ngày, cơ thể bắt đầu phản hồi rõ rệt. “Trong 10 ngày đó mình có cảm giác bụng nhỏ xuống một chút xíu.”

Hiện tại, mỗi ngày anh đạp tổng cộng khoảng 24km cả đi lẫn về. Nếu duy trì 5 ngày làm việc mỗi tuần, con số này lên tới khoảng 100km.

So với trước đây, chi phí cũng thay đổi đáng kể. Một bình xăng khoảng 80.000 đồng có thể đi được gần một tuần. Xe điện tiết kiệm hơn, nhưng xe đạp gần như không tốn chi phí nhiên liệu. Dù vậy, anh cũng thẳng thắn nhìn nhận cái giá phải trả là thời gian.

“Nếu đi xe máy thì khoảng 20 phút là tới. Còn đạp xe, nếu đạp nhanh cũng phải 30 phút, đạp bình thường thì 35 đến 40 phút”. Và để thích nghi, anh buộc phải thay đổi lịch sinh hoạt “Mình sẽ dậy sớm hơn khoảng nửa tiếng, tính trước sáng hôm đó mình phải làm gì.”

Với anh Định, lợi ích lớn nhất của việc đạp xe không chỉ nằm ở tiết kiệm hay giảm cân.

“Thú vị nhất là cảm giác mình sống chậm lại. Sáng sớm không còn kiểu ào ào chuẩn bị rồi chạy vèo tới công ty nữa. Mọi thứ chậm hơn, từ từ hơn và mình thấy thoải mái hơn.”

Nhịp sống thay đổi kéo theo tâm trạng cũng khác đi. Việc di chuyển không còn là áp lực, mà trở thành một khoảng thời gian riêng để bắt đầu ngày mới.

Hiện tại, anh nặng khoảng 77kg và đặt mục tiêu giảm xuống 72 đến 73kg. “Mình không phải đợi xăng xuống, mà là đợi cân nặng xuống. Khi đạt mục tiêu thì mình sẽ chuyển lại xe điện.”

Một quyết định bắt đầu từ chuyện giá xăng, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe, thói quen và cả cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.