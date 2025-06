Xanh SM nhảy vào “đường đua” 47.000 tỷ đồng: Từng “soán ngôi” Grab ở mảng taxi, tân binh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có làm nên cú đúp?

Cuộc đua không cân sức

Mới đây, đường đua nghìn tỷ của những ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam lại thêm phần khốc liệt khi một đối thủ mạnh nhập cuộc. Đó là dịch vụ Xanh Ngon được vận hành bởi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Xanh SM hiện hoạt động tại Hà Nội với mạng lưới 2.000 đối tác nhà hàng, quán ăn và dự kiến sẽ mở rộng dịch vụ trên toàn quốc.

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần cạnh tranh. Theo báo cáo của Momentum Works, tổng giá trị hàng hóa (GMV) của các nền tảng giao đồ ăn tại Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD (hơn 47 nghìn tỷ đồng) vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng 26% - cao nhất khu vực.

Tuy nhiên, với sự thống trị của hai “ông lớn” GrabFood và Shopee Food chiếm tới 95% thị phần vào năm 2024, thách thức cho Xanh Ngon là không nhỏ. Sự rút lui của các tên tuổi lớn như Baemin, Gojek hay việc loạt ứng dụng nhỏ như Foodpanda, Lalamove,… biến mất “không kèn không trống” là minh chứng cho thấy lợi thế tại thị trường này chỉ dành cho doanh nghiệp “mạnh chi”.

“Miếng bánh” nào cho Xanh SM?

Bước chân vào thị trường khi GrabFood và Shopee Food đã có tệp khách hàng lớn và duy trì vị thế nhiều năm, Xanh SM Ngon có thể phải đối mặt với nhiều thách thức để giành lấy thị phần.

Dù vậy, nền tảng này vẫn có cơ hội cạnh tranh so với các “ông lớn” nhờ một số lợi thế. Người Việt đang ngày càng ưa chuộng việc đặt đồ ăn nấu sẵn qua ứng dụng vì tính tiện lợi, nhiều ưu đãi. Khảo sát năm 2024 của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me cho thấy 30% người được hỏi gọi đồ ăn giao tận nơi cho bữa trưa. Quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 9 tỷ USD vào năm 2030, theo báo cáo e-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek, Bain & Company.

Xanh SM Ngon đi theo chiến lược tập trung vào chất lượng đồ ăn và trải nghiệm khách hàng khi chọn lọc đối tác nhà hàng đạt chất lượng và có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng trong bối cảnh nhiều lùm xùm liên quan đến thực phẩm không đạt an toàn vệ sinh nổ ra trong thời gian gần đây.

Nhiều mã ưu đãi đang được Xanh SM Ngon tung ra để thu hút khách hàng mới lên đến 50% giá trị đơn hàng. Bên cạnh đó, tính năng “không ghép đơn” cũng là điểm khác biệt so với một số ứng dụng giao đồ ăn hiện nay, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng cũng như đảm bảo chất lượng món ăn.

Trên thực tế, Xanh SM cũng vươn lên mạnh mẽ ở thị trường gọi xe công nghệ dù chỉ là tân binh, xuất phát muộn hơn Grab, Be, Gojek… Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quý I/2025, Xanh SM dẫn đầu thị phần mảng taxi với tỷ lệ 39,85%, vượt Grab (35,57%). Rakuten Insight công bố báo cáo cho thấy Xanh SM là thương hiệu gọi xe đứng thứ 2 về độ phổ biến và lượng người dùng trên toàn quốc.

Xanh SM đang là nền tảng gọi xe chiếm được cảm tình của khách hàng. Kết quả khảo sát "Thói quen sử dụng dịch vụ gọi xe ô tô năm 2024" do Q&Me công bố cho thấy Xanh SM hiện đang dẫn đầu về tổng chi tiêu hàng tháng của người dùng cho các dịch vụ gọi xe, cao hơn Grab và Be. 83% người dùng được hỏi hài lòng với dịch vụ gọi xe của Xanh SM, vượt qua Grab (80%) và Be (68%).

Với những yếu tố này, Xanh SM Ngon vẫn “rộng cửa” để có thể chen chân vào cuộc đua song mã của Grab Food và Shopee Food.