Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo hình thức PPP

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP về việc đề xuất của Tập đoàn Masterise tham gia nghiên cứu, lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 12.913 tỷ đồng, được kỳ vọng mở thêm trục kết nối chiến lược giữa TPHCM - Đồng Nai với sân bay Long Thành.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, cầu Phú Mỹ 2 sẽ nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần qua TPHCM dài 4,6 km và phần qua Đồng Nai dài 1,7 km. Dự án có quy mô 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), tốc độ thiết kế 80 km/h, đảm bảo tiêu chuẩn đường đô thị cấp đặc biệt.

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè - TPHCM và xã Đại Phước – tỉnh Đồng Nai.

Cầu bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM), vượt sông Đồng Nai và kết nối với đường Liên cảng (Đồng Nai). Đường dẫn phía TPHCM sẽ được đầu tư theo dạng cầu cạn hai tầng, có các nhánh kết nối với đường Hoàng Quốc Việt và Đào Trí. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 36,3 ha (TPHCM khoảng 24,9ha và Đồng Nai khoảng 11,4ha).

Nhà đầu tư dự kiến dự án sẽ thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT (thanh toán bằng quỹ đất). Trong đó, ngân sách hai địa phương (TPHCM và Đồng Nai) chi trả cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.130 tỷ đồng; phần còn lại hơn 10.782 tỷ đồng do nhà đầu tư thực hiện.

Theo đề xuất, đường dẫn cầu Phú Mỹ 2 phía TPHCM sẽ được đầu tư theo dạng cầu cạn hai tầng.

Tiến độ dự kiến: trình chủ trương đầu tư vào quý IV/2025, khởi công quý III/2026, và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Theo đánh giá từ Sở Xây dựng TPHCM, việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 sẽ tạo trục giao thông kết nối mới giữa TPHCM với tỉnh Đồng Nai; Cùng với các tuyến cao tốc - trục đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và đường 25C (Đồng Nai) tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành; Kết nối Khu đô thị Nam Sài Gòn và Thành phố mới Nhơn Trạch, tạo động lực mới phát triển cả 2 khu đô thị.

Theo đề xuất và đánh giá của Nhà đầu tư lựa đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) có lợi thế hơn so với hình thức đầu tư khác. Tuy nhiên, Sở Tài chính nhận thấy về lợi thế so sánh với các hình thức đầu tư khác và loại Hợp đồng PPP dự kiến áp dụng (Hợp đồng BT): hồ sơ do Nhà đầu tư nộp và đề xuất chỉ mang tính chất cơ bản (sơ bộ), nên Sở Tài chính chưa có cơ sở đánh giá về lợi thế của hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP so với hình thức đầu tư khác; cũng như chưa có đầy đủ thông tin và cơ sở đánh giá về lợi thế so sánh loại hợp đồng dự kiến áp dụng như đề xuất của nhà đầu tư.

Do đó, trường hợp UBND TP giao nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu lập đề xuất đầu tư dự án, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP chỉ cơ bản thống về loại hình dự kiến đầu tư “theo phương thức đối tác công tư (PPP)”; chưa xem xét đến loại Hợp đồng dự kiến áp dụng như đề xuất của nhà đầu tư.

Các nội dung về lợi thế đầu tư và loại hợp đồng PPP (dự kiến áp dụng), Sở Tài chính sẽ phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, đánh giá chi tiết ở bước xem xét báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Tại buổi làm việc ngày 21/10/2025 về kết nối giao thông giữa hai địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất chủ trương tăng cường kết nối giao thông; đặc biệt trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành sắp đưa vào vận hành (dự kiến cuối năm 2025, đầu năm 2026).

Đối với các dự án giao thông kết nối hai địa phương, đặc biệt là các dự án giao thông có giá trị đầu tư lớn như cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động nguồn lực đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

Qua các nội dung trình bày trên, Sở Tài chính trình UBND TPHCM xem xét, quyết định giao nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2; đồng thời phối hợp cùng tỉnh Đồng Nai để báo cáo HĐND hai địa phương xem xét quyết định chủ trương đầu tư.