Xây dựng Hoà Bình (HBC): Chưa thể chuyển nhượng Matec do đối tác gặp khó khăn tài chính, dự kiến năm 2023 vẫn lỗ

Chiều ngày 17/10/2023, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua một số kế hoạch quan trọng. Trước đó, ngày 27/6 ĐHCĐ thường niên Công ty đã được tổ chức nhưng chưa thể thông qua BCTC kiểm toán bởi nhiều nguyên nhân.

Đến ngày 26/8, ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất đã không thể tiến hành do không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định (trên 50%).

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian triển khai năm 2023 – 2024. Số tiền huy động khoảng 2.640 tỷ đồng, Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá 12.000 đồng/cp, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023 - 2024. Trong đó, tỷ lệ 1,2:1, tương ứng cứ mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu. Các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty.

'Công ty khó khăn, trễ lương 3-4 tháng, giảm 50% lương nhưng nhân viên vẫn tận tâm làm việc'

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết sau hơn 5 tháng tái cấu trúc, HBC đã đạt được một số thành tựu, bao gồm:

+ Ký kết thỏa thuận về nguyên tắc với một tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế nhằm hợp tác chiến lược và hỗ trợ việc mở rộng kinh doanh quốc tế của HBC.

+ Tại ngày 31/12/2022, HBC có dư nợ tại 14 ngân hàng nhưng tới ngày 16/10/2023, HBC đã tất toán công nợ tại 7 ngân hàng với số tiền đã trả 1.327 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ tại 7 ngân hàng là 4.756 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 6.083 tỷ đồng.

+ HBC hoàn tất thu về toàn bộ số công nợ và lãi trả chậm, các khoản chi phí phát sinh hơn 304 tỷ đồng từ Tập đoàn FLC sau gần 3 năm thực hiện thu hồi kể từ phán quyết có hiệu lực. Thắng kiện 2 đối tác khác với số tiền dự kiến thu hồi là 262 tỷ đồng.

+ Tính đến ngày 16/10/2023, đã có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu đạt giá trị tương đương 405 tỷ đồng với giá phát hành 12.000 đồng/cp; trong khi giá trên sàn chỉ trong khoảng 8000 đồng/cp, có khi dưới 8000 đồng/cp. Từ việc hoán đổi nợ này, các đối tác sẽ trở thành thành viên của HBC.

Ông Hải cũng cho biết HBC vẫn đang tái cấu trúc sản phẩm và thị trường ưu tiên phát triển thị trường nước ngoài với mục tiêu doanh thu sau 5 năm lên đến 1 tỷ USD. Theo kế hoạch đến năm 2028, HBC tham vọng tăng doanh thu 5 lần, lên 2 tỷ USD. Đặc biệt, doanh thu thị trường nước ngoài năm này sẽ chiếm phân nửa với 1 tỷ USD. Công ty hiện đã đạt được ký kết với nhiều bên từ nhiều quốc gia.

“Công ty đang gặp khó khăn, đến nay đã trễ lương 3-4 tháng, thậm chí giảm 50% lương nhưng nhân viên vẫn tận tâm làm việc. Tôi rất là cảm kích điều này. Tôi cũng vô cùng cảm kích khi anh Nam (CEO Lê Văn Nam) như đã hứa, làm việc vất vả dù chưa nhận đồng tiền lương nào. Dù ngắn hạn khó khăn, nhưng dài hạn tôi tin con cá voi HBC chỉ sống được trong lòng đại dương chứ không thể sống trong ao hồ. Do đó, HBC sẽ phải ra biển lớn”, ông Hải nói.

Thảo luận tại Đại hội:

1. Các khoản phải thu hiện nay ra sao?

Phó Chủ tịch Lê Viết Hiếu: Tổng nợ hiện là 9.192 tỷ đồng, trong số này, 10 nhà đầu tư nợ nhiều là Novaland, Sun Group, Sunshine, Gamuda, CocoBay… Hiệu quả thu hồi công nợ đến nay, thì dự kiến quý 4 này thu thêm được 2.836 tỷ đồng, đến Tết nguyên đán có thể thu hơn 4.400 tỷ.

Về hoàn nhập dự phòng, thì quý 3 đã hoàn nhập 23 tỷ, quý 4 thì trích lập thêm 1,5 tỷ.

2. Khả năng hoàn thành kế hoạch 2023 là bao nhiêu?

Phó Chủ tịch Lê Viết Hiếu: Khả năng đạt được kế hoạch kinh doanh thực sự rất khó khăn, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn.

Doanh thu 2023 dự kiến chỉ đạt 7.500 tỷ (riêng) và hợp nhất là 7.800 tỷ đồng. Lợi nhuận 2023 thì dự kiến vẫn âm so, vì chúng ta chưa thực hiện được việc thanh lý tài sản của Công ty Matec , do đối tác gặp khó khăn trong vấn đề xoay xở tài chính. Do đó, HBC dự có phần chênh lệch giữa dự kiến và thực tế.

3. Lãi suất đang giảm thì HBC có được hưởng lợi gì?

Phó Chủ tịch Lê Viết Hiếu: Đúng là lãi suất có giảm so với giữa năm nay, nhưng so với 2022 thì vẫn cao hơn. Cuối năm 2022 thì lãi suất từ 7-8%, trong khi con số lãi suất hiện nay thì đang từ 9-11%.

Về lãi suất ngân hàng và chi phí tài chính của HBC, điểm sáng là HBC đã tất toán được rất nhiều khoản vay nợ. Trong số dư nợ ở 12 ngân hàng thì đã tất toán được 5 ngân hàng rồi, còn nợ ở 7 ngân hàng thôi. HBC vẫn đang tích cực tái cấu trúc vốn.

4. Dòng tiền HBC đang gặp khó khăn, giải pháp nào để xử lý?

CEO Lê Văn Nam: Thời gian qua thì không riêng HBC mà nhiều công ty gặp khó khăn. HBC thì nguyên tắc là tăng thu và giảm chi.

Làm sao để tăng thu?

Một, dự án đã thi công xong thì thúc đẩy việc thanh toán, bản thân tôi đi gặp các chủ đối tác để thương lượng. Tháng 7-8/2023, dòng tiền thu từ dự án thì tăng đáng kể, đến 40-50% so với cùng kỳ. Thu hàng tháng khoảng 100-200 tỷ đồng.

Hai, dự án chưa thu phải đưa ra toà. Thực tế HBC rất tử tế, chúng tôi không muốn đưa ra toà nhưng chủ đầu tư chây ì nên HBC phải dùng pháp lý để xử lý. Thời gian qua có tổng cộng 26 vụ, trong đó đã kiện 12 vụ và HBC đều thắng. Riêng FLC đã thu hết, thu được nợ gốc hơn 70%. Sắp tới xúc tiến thu hồi nợ từ chủ đầu tư Cocobay.

Làm sao để giảm chi?

Tôi phải rà soát lại các khoản phải chi thì sắp tới chi ra ít hơn vì thoả thuận được với một số nhà cung cấp và thầu phụ. Liên quan đến việc hoán đổi nợ cho nhà cung cấu và nhà thầu phụ, HBC sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 dự kiến thực hiện hơn 400 tỷ đồng.

HBC cũng tái cấu trúc nhân sự, song song HBC cũng tái cấu trúc lương, giảm theo cấp bậc và giảm cao nhất đến 50%.

Riêng về công ty Matec, do nhận thấy tiềm năng còn và nếu chuyển nhượng sẽ chịu áp lực lớn về KPI, nên HBC quyết định không chuyển nhượng nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận năm nay.

5. Nếu bất động sản vẫn tiếp tục khó khăn thì HBC sẽ làm gì?

Ông Lê Viết Hải: Hiện, thị trường dù khó khăn như HBC vẫn có khách hàng truyền thống cũng như uy tín của Công ty trên thị trường. Do đó, HBC sẽ củng cố xây dựng dân dụng, song song phát triển mảng hạ tầng công nghiệp trong nước. Hơn hết, HBC phát triển mạnh ra nước ngoài.

Hiện, HBC có cơ hội tốt ở Úc, Mỹ, Vanuatu, châu Phi. Trong đó, châu Phi là thị trường tiềm năng nhất. HBC đánh giá châu Phi là thị trường tiềm năng, lực lượng lao động còn dồi dào trong khi các nước khác dự ghi nhận tăng trưởng nguồn lực lao động là âm trong những năm tới.

So với Úc, Mỹ thì có những đòi hỏi về pháp lý, kỹ thuật có thể nói là thách thức cho HBC đưa công nhân, kỹ sư, cán bộ quản lý sang đó làm việc. Tuy nhiên, ở những thị trường này thì lợi nhuận sẽ cao do chênh lệch giá từ 5-8 lần; nên nếu HBC vượt qua được yêu cầu của Mỹ, Úc thì chắc chắn sẽ có hiệu quả cao. HBC cũng có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm, tinh hoa của các nước phát triển này. Năm sau chắc chắn HBC sẽ có doanh thu.