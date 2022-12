Xây Tổ Ấm – Cùng gia chủ kiến tạo ngôi nhà mơ ước

Quá trình xây nhà với nhiều âu lo



Xây nhà hay cải tạo nhà cửa đều là những công việc tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Với rất nhiều gia chủ, xây dựng hay cải tạo nhà cửa là trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời, vì thế mà sẽ có rất nhiều điều thắc mắc và khó khăn. Không phải ai cũng có nhiều kiến thức về kỹ thuật xây dựng, vật liệu hay các quy chuẩn liên quan đến đến xây dựng, cải tạo nhà cửa. Chưa kể, giữa vô vàn lựa chọn các nhà thầu trên thị trường, để gia chủ có thể lựa chọn cho mình nhà thầu phong cách tương thích, năng lực thiết kế và thi công tốt, chi phí phù hợp là cả một vấn đề khó khăn với nhiều gia chủ Việt.

Anh Ngọc, chuyên viên cao cấp của một ngân hàng quốc tế tại Hà Nội cũng tìm đến với Xây Tổ Ấm cùng với nhiều băn khoăn trong quá trình xây dựng nhà. Gia đình anh dự định hoàn thiện ngôi nhà phố trong thời gian tới, tạo không gian sống thoải mái và tiện nghi cho gia đình nhỏ gồm 4 thành viên. Không giống với nhiều gia chủ, anh Ngọc đã có trang bị có một số kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng, thiết kế nội thất. Anh đã tự tìm hiểu một số nhà thầu thiết kế và xây dựng trên thị trường, tuy nhiên vẫn chưa tìm được nhà thầu phù hợp về mặt phong cách cũng như chi phí kỳ vọng. Đặc biệt anh Ngọc cảm thấy lo lắng và gặp khó khăn với việc tin tưởng năng lực các nhà thầu.

Biết được những mong muốn, kỳ vọng và khó khăn của anh Ngọc, chuyên gia của Xây Tổ Ấm đã tư vấn chuyên sâu cho anh về các vấn đề kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để anh có thể kết nối với đối tác thiết kế và thi công phù hợp, đem lại sự tin tưởng tuyệt đối với nhà thầu do MVC giới thiệu. Hiện tại, công trình của anh Ngọc đã hoàn thiện giai đoạn thiết kế và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công.

Sứ mệnh hỗ trợ kết nối và đem lại niềm tin của Xây Tổ Ấm

Câu chuyện của anh Ngọc là một trong những câu chuyện mà các chuyên gia của chúng tôi thường xuyên gặp phải khi tư vấn cho các gia chủ. Thấu hiểu được những khó khăn, rủi ro mà chủ nhà gặp phải trong quá trình xây và cải tạo nhà cửa, Xây Tổ Ấm kỳ vọng có thể tháo gỡ những khó khăn, nghi vấn và kiến tạo những tổ ấm Việt Nam một cách dễ dàng, hiệu quả – ông Arata Hori, Tổng giám đốc, nhà sáng lập của MVC & CO chia sẻ.

Thay vì lạc trong ma trận thông tin nhiễu loạn về nhà thầu cùng nỗi lo phát sinh thêm nhiều chi phí khi thi công do chưa có nhiều kiến thức về xây dựng, gia chủ có thể hoàn thiện quá trình xây nhà một cách dễ dàng với sự đồng hành của chuyên gia từ Xây Tổ Ấm. Tận tâm, tỉ mỉ, chuyên nghiệp và luôn đề cao chữ "Tín" chính là tinh thần mà mọi chuyên gia cũng như nhân sự của Xây Tổ Ấm theo đuổi.

Xây Tổ Ấm là nền tảng đáng tin cậy để lựa chọn nhà thầu

Mitsui & CO., Ltd là một trong những tập đoàn thương mại đa quốc gia hàng đầu Nhật Bản với hiểu biết sâu rộng về không chỉ thị trường quốc tế nói chung mà Việt Nam nói riêng. Nhà sáng lập của công ty TNHH MVC & CO đã tìm hiểu kỹ lưỡng về đặc điểm, thị hiếu và nhu cầu của khách hàng Việt Nam trước khi thành lập công ty vào năm 2021. Website xaytoam.vn chính là một sản phẩm được tạo ra dành riêng cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ các chủ nhà đang và sắp sửa có nhu cầu cải tạo nhà cửa, tìm được nhà thầu phù hợp đã được xác minh năng lực. Các nhà thầu đều trải qua quá trình xác minh năng lực khắt khe với những tiêu chuẩn rõ rang, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi được giới thiệu nhà thầu cho dự án.

Xây Tổ Ấm là nền tảng thông tin hiện đại với giao diện thân thiện với người dùng, giúp các chủ nhà có thể dễ dàng tra cứu những thông tin không chỉ về nhà thầu mà còn về các công trình thực tế đã được thực hiện. Ngoài ra, Xây Tổ Ấm còn cung cấp các thông tin đánh giá khách quan và trung lập về nhà thầu, giúp những chủ nhà có cùng băn khoăn, truyền cảm hứng, có thêm cơ sở để lựa chọn.

Đặc biệt hơn, các chuyên gia chuẩn Nhật, được đào tạo tại Nhật Bản hoặc có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án của tổng thầu Nhật Bản sẽ sẵn sàng hỗ trợ gia chủ trong cả quá trình từ lựa chọn nhà thầu, lên ý tưởng thiết kế, kiểm tra báo giá, bản vẽ, giám sát chất lượng thi công của nhà thầu.

Quy trình để nhận được hỗ trợ từ chuyên gia Xây Tổ Ấm cũng vô cùng đơn giản, gia chủ chỉ cần xác định được phong cách ưa thích, thời gian hoàn thiện dự án, sau đó có thể liên hệ tới Xây Tổ Ấm để nhận được tư vấn làm rõ nhu cầu kèm 03 báo giá sơ bộ của các nhà thầu.

Để biết nhận được hỗ trợ và tìm hiểu thông tin về dịch vụ của Xây Tổ Ấm, vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Công ty TNHH MVC & CO

P903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, phường Phan Chu Trinh, TP.Hà Nội

Website: https://xaytoam.vn/

Hotline: 1800646896 hoặc 093 636 5851

Facebook: https://www.facebook.com/xaytoammvc